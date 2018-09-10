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Суд обязал вернуть рекламу «Трейд компани» в метро

10.09.2018 в 11:35

Расторжение рекламного контракта на 22 млрд рублей признано незаконным

Depositphotos

Арбитражный суд Москвы признал незаконным одностороннее расторжение метрополитеном Москвы 10-летнего контракта с рекламным подрядчиком «Трейд компани» на 22 млрд рублей, сообщает RNS из зала суда.

«Суд принял решение удовлетворить иск и признать незаконным расторжение договора», — постановила судья Ольга Березова. В «Трейд компани» сообщили, что удовлетворены решением суда. В метрополитене, напротив, намерены оспорить решение Арбитражного суда.

Напомним, «Трейд компани» летом 2016 года выиграла аукцион на размещение рекламы, контракт обошелся ей в 22,6 млрд руб. за 10 лет. Но в конце 2017 года метрополитен расторг этот контракт из-за того, что подрядчик сорвал сроки предоставления банковской гарантии. По условиям договора «Трейд компани» обязалась предоставлять её ежегодно.

После этого было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), по подозрению в совершении которого задержали гендиректора «Трейд Компани» Риму Согомонян. В декабре «Трейд компани» подала иск против метрополитена.

Метрополитен Трейд компани
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