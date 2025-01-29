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29.01.2025 в 06:50

Требования телеканалов к Google превысили 1,8 дуодециллиона рублей

Суды продолжаются несмотря на запрет

Сумма требований 17 российских телеканалов к Google превысили 1,8 дуодециллиона (единица с 39 нулями) рублей. Долг связан с неисполнением корпорации обязательств по восстановлению аккаунтов российских медиа на YouTube, сообщает РБК со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников, указанная сумма — это долг, накопившийся у Google к 15 января за неисполнение требования восстановить аккаунты российских медиа на YouTube.

На прошлой неделе стало известно, что суд Англии запретил российским каналам судиться с Google по вопросу блокировки их YouTube-каналов. Осенью общая сумма требований телеканалов к Google достигла 2 ундециллиона рублей. Решение объяснили тем, что размер судебной неустойки за неисполнение Google требований российского суда в 20 трлн раз больше общего ВВП всех стран мира.

Однако в России разбирательство продолжается, поскольку российские суды не связаны решениями иностранных юрисдикций, тем более недружественных, отмечают юристы. Скорее всего судебные процессы будут идти «вплоть до снятия санкций и попыток Google вернуться на российский рынок».

Google
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