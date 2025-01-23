Суд Англии запретил российским каналам судиться с Google

Russia Today, «Спасу» и «Царьграду» запретили судиться с Google по вопросу блокировки их YouTube-каналов. Осенью общая сумма требований 17 российских телеканалов к Google достигла 2 ундециллиона рублей, сообщает РБК.

Дела телеканалов Russia Today, «Спаса» и «Царьграда» о блокировке аккаунтов рассматривались судами более десяти стран, в том числе Турции, Испании, ЮАР, Сербии, Алжира, Египта. В июне 2024 года суд в ЮАР арестовал активы Google.

В августе 2024 года ирландское и американское подразделения Google направили иск в Высокий суд Англии и Уэльса. Google в своих обращениях квалифицировал действия российских телеканалов как «системную, незаконную и несправедливую деятельность по отъему его активов по всему миру». В компании также добавили, на протяжении многих лет российские суды налагали «беспрецедентные штрафы и произвольные юридические наказания».

Суд Англии наложил на разбирательства запрет, который касается начала новых или продолжения текущих разбирательств по этому вопросу в любой юрисдикции, в том числе российской, за исключением США или Великобритании. Решение объяснили тем, что размер судебной неустойки за неисполнение Google требований российского суда в 20 трлн раз больше общего ВВП всех стран мира.

Напомним, суды телеканалов с Google начались в 2020 году после блокировки аккаунтов «Царьграда» и РИА ФАН на YouTube из-за санкций. В 2022 году «Царьград» заявил о получении 1 млрд рублей неустойки от Google по своему иску. Осенью прошлого года сумма требований 17 российских телеканалов к Google возросла до 2 ундециллионов руб.