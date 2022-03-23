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23.03.2022 в 12:00

За месяц траты россиян на косметику в онлайн-магазинах выросли на 31%

Средний чек увеличился с 3,5 тыс. до 4,9 тыс. рублей

За месяц расходы россиян на покупку косметики в онлайн-магазинах увеличились больше чем на треть. При этом средний чек вырос на 40% — с 3,5 тыс. до 4,9 тыс. руб., а количество транзакций снизилось на 9%. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на исследование платёжного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments (сервис входит в группу Cloud).

Больше всего россияне покупали уходовую и декоративную косметику, а также парфюмерию тех брендов, которые объявили о своём уходе с российского рынка. Спросом также пользовались солнцезащитные и увлажняющие кремы, говорится в исследовании.

Его авторы считают, что резкое увеличение спроса на косметику в период с 24 февраля по 20 марта связан с желанием граждан сделать запас необходимых косметических средств до повышения на них цен и ухода ряда брендов с рынка.

Эксперты также напомнили, что на этот период пришлось празднование 8 марта, а к этому дню традиционно повышаются продажи косметики.

Исследование проводилось с 24 февраля по 20 марта. Аналитики сравнили результаты с данными за период с 30 января по 23 февраля.

Согласно результатам февральского исследования «Яндекс.Рекламы», подарки к 8 марта планировали покупать больше россиян, чем к 23 февраля. Среди презентов до 2 тыс. руб. женщины чаще всего хотели бы получить косметику и парфюмерию.

Санкции Косметика CloudPayments
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