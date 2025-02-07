«Трансмедиа»: как реклама в транспорте помогает выделить бренд

Автомобильный рынок в России претерпевает значительные изменения: на фоне ухода многих марок активно развиваются китайские бренды. После ухода многих известных брендов на рынке активно развиваются китайские автопроизводители, предлагая широкий выбор моделей. Однако из-за схожести дизайна, технических характеристик, ценовых категорий и сложности в названиях потребителям становится всё сложнее ориентироваться в этом разнообразии. Команда «Трансмедиа» рассказала Sostav, что в условиях высокой конкуренции и информационного шума автодилерам необходимо искать новые способы привлечения внимания клиентов.

Один из эффективных и бюджетных инструментов — реклама на экранах в городском транспорте. Этот формат помогает охватить широкую аудиторию и выгодно выделить бренд среди множества конкурентов.

Как автодилеры используют этот инструмент

Все больше автомобильных брендов рассматривают рекламу в городском транспорте. как способ повысить узнаваемость и привлечь клиентов. Один из автодилеров уже протестировал этот формат в Балашихе, разместив рекламу своих моделей на экранах в городском транспорте. Кампания позволила донести ключевое предложение до широкой аудитории, охватив пассажиров на их ежедневных маршрутах.

Реклама в транспорте дает автодилерам уникальную возможность подробно представить модельный ряд, рассказать о выгодных предложениях и сформировать устойчивую ассоциацию с брендом.

Почему реклама в транспорте работает

Сегодня люди ежедневно сталкиваются с десятками рекламных сообщений. В социальных сетях можно пролистать рекламу, на ТВ — переключить канал, но в транспорте пассажиры вовлечены в просмотр контента, а значит, вероятность запомнить сообщение значительно выше.

Преимущества размещения на экранах в транспорте:

широкий охват — более 197 млн пассажиров ежемесячно по всей России;

высокая вовлеченность — среднее время контакта с рекламой 20 минут;

локальный таргетинг — возможность продвигаться в конкретном регионе, маршруте;

гибкость и скорость — «Трансмедиа» может сменить креатив за 30 минут и запустить новую кампанию за 1 час;

высокая запоминаемость — атрибуция брендов 67% (для сравнения: Indoor — 55%, OOH — 42%).

Вывод

Сегодня рынок автомобилей переполнен предложениями, и главная задача брендов — не затеряться среди конкурентов. Реклама на экранах в транспорте — это не просто способ рассказать о нужной модели, а возможность удержать внимание аудитории и повысить узнаваемость в нужном регионе.

Если задача автодилера — повысить узнаваемость и укрепить доверие к бренду, то экраны в транспорте с возможностями «Трансмедиа» — одно из самых выгодных решений на сегодняшний день.