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18+
11.06.2025 в 10:45

Трамп планирует очередную отсрочку продажи TikTok

Президент США готов подписать указ, который вновь отложит вступление в силу закона о продаже или блокировке сервиса в стране

Президент США Дональд Трамп планирует подписать распоряжение, которое вновь отложит дедлайн продажи американского бизнеса TikTok. Ожидается, что он снова продлит срок на 75 дней после 18 июня — даты, установленной предыдущим 75-дневным указом, подписанным в апреле 2025 года. Об этом пишет Media Post.

В январе президент подписал указ, отложивший исполнение закона, требующего продажи или запрета приложения в США из-за угрозы национальной безопасности.

Переговоры с потенциальными инвесторами, включая Oracle, Blackstone, Silver Lake, Andreessen Horowitz, Майкла Делла и других, приостановились на фоне новых тарифов на китайский импорт, введенных Трампом, что спровоцировало недовольство Пекина.

Возможный запрет TikTok в США вызвал широкий общественный резонанс и обеспокоенность среди пользователей и создателей контента. Некоторые блогеры начали искать альтернативные платформы и переносить свои каналы на другие площадки.

Вопрос о национальной безопасности остается актуальным, поскольку алгоритм TikTok продолжает находиться под контролем ByteDance. Некоторые аналитики утверждают, что продление срока может нарушить закон, требующий продажи или запрета приложения в США.

США Дональд Трамп TikTok
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