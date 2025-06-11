Трамп планирует очередную отсрочку продажи TikTok

Президент США Дональд Трамп планирует подписать распоряжение, которое вновь отложит дедлайн продажи американского бизнеса TikTok. Ожидается, что он снова продлит срок на 75 дней после 18 июня — даты, установленной предыдущим 75-дневным указом, подписанным в апреле 2025 года. Об этом пишет Media Post.

В январе президент подписал указ, отложивший исполнение закона, требующего продажи или запрета приложения в США из-за угрозы национальной безопасности.

Переговоры с потенциальными инвесторами, включая Oracle, Blackstone, Silver Lake, Andreessen Horowitz, Майкла Делла и других, приостановились на фоне новых тарифов на китайский импорт, введенных Трампом, что спровоцировало недовольство Пекина.

Возможный запрет TikTok в США вызвал широкий общественный резонанс и обеспокоенность среди пользователей и создателей контента. Некоторые блогеры начали искать альтернативные платформы и переносить свои каналы на другие площадки.

Вопрос о национальной безопасности остается актуальным, поскольку алгоритм TikTok продолжает находиться под контролем ByteDance. Некоторые аналитики утверждают, что продление срока может нарушить закон, требующий продажи или запрета приложения в США.