Американские активы TikTok могут продать Илону Маску

Китайские власти обсуждают возможность продажи американского подразделения TikTok миллиардеру, предпринимателю и владельцу соцсети X Илону Маску. Об этом сообщают источники Bloomberg.

Как утверждают собеседники агентства, пекинские чиновники еще рассчитывают сохранить TikTok под контролем материнской компании ByteDance. Но из-за закона, требующего от китайской компании прекратить деятельность сервиса в США, правительство начало рассматривать альтернативные варианты, включая передачу американских активов Маску.

Напомним, ByteDance обязана либо продать TikTok, либо прекратить работу площадки в США к 19 января. Такой срок был установлен законом, подписанным президентом Джо Байденом в 2024 году.

В декабре избранный президент США Дональд Трамп обратился к судьям с просьбой временно приостановить исполнение положений закона о запрете TikTok.

Как пишет Bloomberg, в США насчитывается более 170 млн пользователей TikTok. Потенциальная сделка с одним из ближайших союзников Трампа Илоном Маском привлекает китайское правительство. Кроме того, бизнесмен уже владеет соцсетью X, а TikTok может поддержать усилия площадки по привлечению рекламодателей.

Источники агентства добавляют, что все обсуждения китайских чиновников носят предварительный характер. При этом неясно, в курсе ли переговоров руководство ByteDance и участвуют ли в них TikTok и Маск.