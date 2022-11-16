Toyota начала сокращать сотрудников в России

Японский автоконцерн Toyota начал сокращать сотрудников завода в Санкт-Петербурге. Компания вынесла персональное предложение каждому работнику, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по труду и занятости населения Петербурга.

На этой неделе на предприятии начались организационно-штатные мероприятия по увольнению персонала по соглашению сторон. Toyota предложила выплаты от 12 средних заработных плат и более, в зависимости от стажа работы и должности, сохранение медицинского страхования на протяжении года после увольнения, а также компенсации расходов на обучение, переобучение, повышение квалификации в сумме до 50 тыс. руб.

В начале марта Toyota приостановила поставки в Россию и производство, при этом полный уход из страны не планировался. Однако уже в сентябре компания объявила о закрытии завода в Санкт-Петербурге. Там подчеркнули, что после шести месяцев простоя не видят перспектив возобновления работы в будущем. Сейчас на предприятии числится 1 937 сотрудников в простое. Убытки от прекращения выпуска автомобилей в России оценены в $655 млн.