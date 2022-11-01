Toyota оценила убытки от прекращения выпуска автомобилей в России в $655 млн

Японский автоконцерн Toyota оценил почти в 97 млрд иен ($655 млн) расходы от прекращения выпуска автомобилей в России. Об этом сообщается в отчёте за второй квартал 2023 финансового года, опубликованного на сайте компании.

«Toyota Motor Corporation решила прекратить производство автомобилей на заводе Toyota в Санкт-Петербурге в России, финансовый эффект от этого в 96 986 млн иен отражён в затратах и расходах за первое полугодие 2023 финансового года», — указано в документе.

Квартальная выручка Toyota составила 17,7 трлн иен ($119,5 млрд), что на 14,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Операционная прибыль упала на 34,7% год к году, до 1,14 трлн иен ($7,7 млрд).

Кроме того, в этом финансовом году, который завершится в марте 2023 года, производитель снизил план выпуска автомобилей с 9,7 млн до 9,2 млн. По итогам года года Toyota прогнозирует выручку в 36 трлн иен ($242,8 млрд). Ожидается, что операционная прибыль составит 2,4 трлн иен ($16,2 млрд) — меньше прогноза в 2,98 трлн иен ($20,1 млрд) опрошенных Bloomberg аналитиков.

После публикации финансового отчёта акции Toyota Motor Corporation упали на токийской бирже на 1,94%, тогда как индекс Nikkei 250 рос на 0,33%.

В начале марта Toyota приостановила поставки в Россию и производство в стране. При этом компания сообщала, что не планирует закрывать завод и уходить с российского рынка. Однако уже в сентябре Toyota объявила о прекращении производства автомобилей в стране и закрытии завода в Санкт-Петербурге. В компании подчеркнули, что после шести месяцев простоя не видят перспектив возобновления его работы в будущем.