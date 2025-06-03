Toyota Industries станет непубличной компанией после выкупа за 33 млрд долларов

Toyota Industries Corp. станет непубличной компанией — ее акции будут выкуплены девелоперской компанией Toyota Fudosan Co., которую возглавляет председатель совета директоров Toyota Motor Corp. Акио Тоеда. В рамках сделки акции Toyota Industries перейдут от таких крупных акционеров, как Toyota Motor, Aisin, Denso и Toyota Tsusho, к новому холдингу под контролем Toyota Fudosan и Тоеды. Об этом сообщается на сайте компании.

Цена выкупа составит 16,3 тыс. иен за акцию, что на 11% ниже рыночной стоимости на момент закрытия торгов в понедельник. В общей сложности потребуется 4,7 трлн иен (около 32,9 млрд долларов), пишет Bloomberg. Взамен продающие компании выкупят собственные акции у Toyota Industries.

Для финансирования сделки будет создана специальная холдинговая структура. Toyota Fudosan вложит 180 млрд иен, Toyota Motor — около 700 млрд иен, а сам Акио Тоеда — 1 млрд иен. В результате холдинг станет владельцем 100% Toyota Industries, при этом доля Fudosan составит 99,44%, а оставшиеся 0,56% будут принадлежать Тоеде.

Акции Toyota Industries выросли на 0,8% на торгах во вторник. Цена бумаг выросла более чем на 40% с момента появления в СМИ первых сообщений о возможном выкупе компании в конце апреля.