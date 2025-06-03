Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Centra.ai

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
03.06.2025 в 13:25

Toyota Industries станет непубличной компанией после выкупа за 33 млрд долларов

Акции приобретут Toyota Fudosan и Акио Тоеда

Toyota Industries Corp. станет непубличной компанией — ее акции будут выкуплены девелоперской компанией Toyota Fudosan Co., которую возглавляет председатель совета директоров Toyota Motor Corp. Акио Тоеда. В рамках сделки акции Toyota Industries перейдут от таких крупных акционеров, как Toyota Motor, Aisin, Denso и Toyota Tsusho, к новому холдингу под контролем Toyota Fudosan и Тоеды. Об этом сообщается на сайте компании.

Цена выкупа составит 16,3 тыс. иен за акцию, что на 11% ниже рыночной стоимости на момент закрытия торгов в понедельник. В общей сложности потребуется 4,7 трлн иен (около 32,9 млрд долларов), пишет Bloomberg. Взамен продающие компании выкупят собственные акции у Toyota Industries.

Для финансирования сделки будет создана специальная холдинговая структура. Toyota Fudosan вложит 180 млрд иен, Toyota Motor — около 700 млрд иен, а сам Акио Тоеда — 1 млрд иен. В результате холдинг станет владельцем 100% Toyota Industries, при этом доля Fudosan составит 99,44%, а оставшиеся 0,56% будут принадлежать Тоеде.

Акции Toyota Industries выросли на 0,8% на торгах во вторник. Цена бумаг выросла более чем на 40% с момента появления в СМИ первых сообщений о возможном выкупе компании в конце апреля.

Toyota Сделка Toyota Industries
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.