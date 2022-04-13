Экспорт товаров в Россию из Китая увеличился на четверть в первом квартале 2022 года

В январе — марте 2022 года товарооборот России и Китая вырос на 28,7% год к году, достигнув $38,2 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

За три месяца экспорт в Россию увеличился на 25,9% и составил около $16,4 млрд. Импорт российских товаров и услуг вырос на 31%, до $21,7 млрд. Положительное сальдо России за январь — март достигло $5,3 млрд, увеличившись на 68% относительно аналогичного периода 2021 года.

По словам официального представителя ГТУ Ли Куйвэня, правительство КНР будет поддерживать с Россией «нормальные торговые отношения», несмотря на сложную обстановку на Украине.

«Что касается украинского кризиса, <…> мы следим за ситуацией. Китайская таможня продолжит содействовать развитию регулярного торгово-экономического сотрудничества КНР с Россией и Украиной», — заявил он.

Товарооборот между Россией и Китаем в 2020 году из-за пандемии коронавируса сократился на 2,9% до $107,8 млрд, а в 2021 году вырос на 35,8%, достигнув рекордной отметки почти в $147 млрд.

В целом внешний товарооборот Китая в январе — марте вырос на 13% в годовом исчислении, до $1,5 трлн. Согласно данным ГТУ, за первый квартал 2022 года экспорт страны увеличился на 15,8%, до $820,9 млрд. Импорт вырос на 9,6%, до $657,9 млрд.

При этом товарооборот Китая и США за этот период вырос на 12,2%, составив $185,9 млрд. Китайский экспорт в страну увеличился на 16,7%, до $138,9 млрд, а импорт американской продукции повысился всего на 0,8%, до $47,0 млрд.

Ранее Российский совет торговых центров объявил, что его члены ведут переговоры с фэшн-брендами из Китая, Ирана, Индии и Турции. Стороны рассматривают вариант включения восточных брендов в ассортимент существующих российских торговых сетей.