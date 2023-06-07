Товарооборот между Россией и Китаем в 2023 году вырос на 40,7%

Товарооборот между Китаем и РФ вырос на 40,7% до $93,8 млрд в январе-мае 2023 года, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на информацию главного таможенного управления КНР.

За указанный период Китай импортировал в Россию товаров на сумму в $42,9 млрд. Это на 75,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поставки из РФ в КНР выросли на 20,4% и составили $50,8 млрд. Отдельно в мае товарооборот двух стран составил $20,573 млрд, Россия же ввезла в Китай товаров на сумму $11,3 млрд, Китай в РФ — на $9,267 млрд.

По итогам 2022 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 29,3% и составил рекордную сумму — $190,2 млрд.

Ранее главы России и КНР ранее ставили задачу увеличить товарооборот со $100 млрд в год в 2018 году до $200 млрд к 2024 году. В 2022 году пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по увеличению оборота товаров между Россией и Китаем — $250 млрд в год.

За первые пять месяцев 2023 года через российско-китайский трансграничный автомобильный мост между Благовещенском и Хэйхэ было провезено порядка 200 тыс. тонн различных грузов, сообщили в генконсульстве РФ в китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян.

В первом полугодии 2022 года объём торговли между странами вырос лишь на 27,2% год к году, достигнув $80,7 млрд.Экспорт Китая в Россию в январе-июне вырос на 2,1%, до $29,6 млрд. Импорт российских товаров и услуг в Китай увеличился на 48,2%, составив $51,1 млрд. В июне объём торговли между двумя странами достиг $14,8 млрд. Экспорт Китая составил $5 млрд, импорт — $9,7 млрд.