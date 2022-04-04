Товарный знак «Дядя Ваня» не прошёл регистрацию в Роспатенте

Компания, направившая заявку на регистрацию товарного знака «Дядя Ваня» в России, не прошла её. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Предполагалось, что «Дядя Ваня» может заменить ушедший с российского рынка McDonald's. Представленный товарный знак выглядел почти точной копией с логотипа американской сети, только в перевёрнутом виде. Это вызвало волну негодования среди пользователей, и уже через два дня компания отозвала свою заявку.

Глава Роспатента Юрий Зубов уточнил, что предприниматели из РФ часто пытаются зарегистрировать бренды, схожие с известными. Однако потом бизнесмены отзывают свои заявки. «Или не уплачивается пошлина за дальнейшую регистрацию заявки, и в связи с этим тоже через какое-то время происходит отказ», — объяснил руководитель ведомства.

В начале марта американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s объявила о приостановке деятельности в России в связи с ситуацией на Украине. Тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не переживать об этом, так как на смену бренду могут прийти рестораны «У дяди Вани». В компании «Дядя Ваня» холдинга Ruspole brands сообщили Sostav, что не имеют отношения к заявке.