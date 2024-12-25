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25.12.2024 в 14:23

Торговый оборот участников проекта «Сделано в России» на Ozon вырос на 60%

За год ассортимент товаров, представленных на маркетплейсе, увеличился почти на треть

За 11 месяцев уходящего года оборот производителей, представленных в разделе «Сделано в России» на маркетплейсе Ozon, вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании пишут «Ведомости».

Высокие темпы роста продаж — рост более чем в два раза — показали продавцы из Ханты-Мансийского автономного округа, Липецкой и Новосибирской областей.

Проект «Сделано в России» запущен на онлайн-платформе в 2022 году для поддержки российских предпринимателей. Сейчас в разделе представлено 2,1 млн товаров из 21 региона от 3,6 тыс. продавцов. За последний год ассортимент вырос почти на треть.

Директор по работе с региональными и зарубежными органами государственной власти Ozon Владимир Гончаревич напомнил, что разделы создаются совместно с местными властями и центрами «Мой бизнес».

«Участвовать в проекте могут представители крупного, среднего и малого бизнеса, главное — производить продукцию на территории региона», — подчеркнул Гончаревич, добавив, что в следующем году количество участвующих в проекте регионов увеличится.

Кроме того, в Ozon отметили, что количество заказов с витрин проекта выросло в 2,7 раза — до 4,5 млн товаров. Наиболее популярными регионами оказались Москва, Иваново, а третье место разделили Новосибирская область и Карелия.

Больше всего внимание покупателей привлекают российские товары для дома, одежда, автомобильные аксессуары и канцелярия.

Ozon Товары для дома Сделано в России
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