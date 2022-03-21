В 2021 году товарооборот России с поддержавшими санкции странами составил 54,2%

В 2021 году торговый оборот России со странами, не поддержавшими западные санкции, составил $359,8 млрд. Это около 45,8% от всей внешней торговли — 44,2% совокупного экспорта и 48,6% импорта, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, основываясь на данных Федеральной таможенной службы России (ФТС). По сравнению с «докрымским» периодом эта доля выросла почти в полтора раза. Результаты исследования есть в распоряжении Sostav.

До нового витка обострения геополитической обстановки основным торговым партнёром России являлся Евросоюз (ЕС). В 2021 году на него пришлось 36% всего внешнеторгового оборота ($282 млрд): 38,3% российского экспорта и 32% импорта. Все страны ЕС вошли в правительственный список «недружественных государств». Помимо них в него включены США, Великобритания, Южная Корея, Япония и другие — всего 48 стран, поддержавших антироссийские санкции.

Вторым крупнейшим партнёром России является Китай, который продолжает полное экономическое сотрудничество. Доля КНР в российском товарообороте составляет 17,9% ($140,7 млрд): 13,8% всего экспорта и 24,8% импорта.

Страны СНГ — третий по значимости рынок для России. Доля государств бывшего советского блока в российской внешней торговле составляет 12,2% ($96 млрд): 13,1% экспорта и 10,7% импорта.

Среди отдельных стран основными российскими торговыми партнёрами после Китая являются Германия (7,3% от всего товарооборота), Нидерланды (5,9%), Белоруссия (4,9%), США (4,4%), Турция (4,2%), Италия (4%), Южная Корея (3,8%), Великобритания (3,4%) и Казахстан (3,3%).

Среди стран, не поддержавших антироссийские санкции, десять основных торговых партнёров России: Китай (17,9% от всего российского товарооборота в 2021 году), Белоруссия (4,9%), Турция (4,2%), Казахстан (3,3%), Индия (1,7%), Бразилия (1%), Вьетнам (0,9%), Узбекистан (0,9%), Мексика (0,6%), Египет (0,6%).

Экспорт

Основой российского экспорта являются топливно-энергетические товары. В 2021 году на них пришлось 54,3% всех зарубежных поставок, или $267 млрд. Причём, если в денежном выражении поставки нефти, газа, топлива и угля на фоне сырьевого ралли выросли по сравнению с 2020 годом почти на 60%, то физический объём остался на прежнем уровне, отмечается в исследовании.

В 48 стран, поддержавших санкции против России, направляется две трети, или 66,7% ($178,1 млрд), всего российского топливно-энергетического экспорта. Непосредственно в ЕС идёт 55,2% ($139,4 млрд).

Следующими после нефти, газа и угля ключевыми статьями российского экспорта являются металлы и изделия из них (10,4% всего экспорта, или $51,1 млрд), продукция химической промышленности (7,7%, или $37,8 млрд), а также продовольствие и сельскохозяйственное сырье (7,3%, или $35,9 млрд).

Региональные поставки

Поскольку данные по выручке экспортёров привязаны к месту регистрации компаний, статистика территориального распределения оборотов внешней торговли во многом носит условный характер. В то же время её можно использовать в качестве определённого ориентира при анализе экспортного потенциала российских регионов.

Большая часть крупных экспортёров зарегистрирована в Москве, поэтому на столицу в 2021 году пришлось 41,8% всей экспортной выручки, или $205,6 млрд.

Второе место по размеру выручки экспортёров занимает Санкт-Петербург. Экспорт зарегистрированных в городе компаний составил 6,1% от общероссийского показателя, или $29,9 млрд.

Третье место занял главный нефтегазовый регион страны Ханты-Мансийский автономный округ, на который пришлось 3,6% от всего российского экспорта, или $17,5 млрд.

Также в первую десятку рейтинга основных регионов-экспортёров вошли Кемеровская область (3,1%, или $15,3 млрд), Татарстан (2,5%, или $12,1 млрд), Ростовская область (2,4%, или $11,6 млрд), Сахалинская область (2,3%, или $11,5 млрд), Московская область (2,3%, или $11,4 млрд), Свердловская область (1,9%, или $9,3 млрд) и Иркутская область (1,7%, или $8,4 млрд).