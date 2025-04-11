Торговые сети обяжут отводить на полках 10% для региональных товаров

Торговые сети обяжут ставить на полки региональные товары первой необходимости. Их доля должна составлять не менее 10%. Такой законопроект сегодня будет внесен в Госдуму депутатами фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым, сообщают «Известия».

Новые нормы направлены на поддержку региональных производителей и снижение зависимости от поставок с других территорий. «Введение требования позволит повысить доступность продукции местного производства, сократить логистические издержки и стабилизировать потребительские цены», — говорится в пояснительной записке к документу.

К товарам первой необходимости авторы инициативы отнесли рыбу, мясные, молочные и масложировые продукты. Кроме того, в эту категорию попадают куриные яйца, сахар-песок, соль, чай, хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, а также основные виды овощей и фруктов.

Законопроект не носит универсального характера — органы местной власти смогут устанавливать исключения из требования о минимальной доле товаров в случае недостаточности объемов производства конкретных продуктов в регионе или при наличии других факторов.

По задумке депутатов, законопроект приведет к снижению розничных цен, а также повышению доступности товаров местного производства,

В настоящее время обсуждается законопроект, который обяжет маркетплейсы сделать российские товары приоритетными в поисковой выдаче. Так, первые 15 позиций в каталогах и результатах поиска будут приходиться на отечественную продукцию.