Топ-менеджер Lego погиб на горнолыжном курорте

Майкл Халбай, заместитель председателя совета директоров Kirkbi — материнской компании Lego Group, погиб в результате несчастного случая в Швейцарии. Об этом говорится в заявлении Kirkbi.

Халбай трагически погиб во время катания на горнолыжном курорте. Инцидент произошел, когда он спускался с одной из трасс и потерял контроль, в результате чего получил смертельные травмы. Ему было 64 года.

Коллеги и руководство компании выразили глубокие соболезнования семье и близким погибшего, отметив его значительный вклад в развитие бизнеса и глубокий профессионализм.

Топ-менеджер Kirkbi был близким другом датской королевской семьи. Предприниматель сотрудничал с королевой в рамках ее благотворительного фонда, который оказывает поддержку людям в борьбе с одиночеством и домашним насилием.

В конце прошлого года основатель сети магазинов Mango Исак Андик погиб в результате несчастного случая в горах Каталонии. 71-летний бизнесмен сорвался в ущелье с высоты 150 метров.