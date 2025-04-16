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16.04.2025 в 06:50

Топ-менеджер Lego погиб на горнолыжном курорте

Майкл Халбай получил несовместимые с жизнью травмы

Майкл Халбай, заместитель председателя совета директоров Kirkbi — материнской компании Lego Group, погиб в результате несчастного случая в Швейцарии. Об этом говорится в заявлении Kirkbi.

Халбай трагически погиб во время катания на горнолыжном курорте. Инцидент произошел, когда он спускался с одной из трасс и потерял контроль, в результате чего получил смертельные травмы. Ему было 64 года.

Коллеги и руководство компании выразили глубокие соболезнования семье и близким погибшего, отметив его значительный вклад в развитие бизнеса и глубокий профессионализм.

Топ-менеджер Kirkbi был близким другом датской королевской семьи. Предприниматель сотрудничал с королевой в рамках ее благотворительного фонда, который оказывает поддержку людям в борьбе с одиночеством и домашним насилием.

В конце прошлого года основатель сети магазинов Mango Исак Андик погиб в результате несчастного случая в горах Каталонии. 71-летний бизнесмен сорвался в ущелье с высоты 150 метров.

Lego
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