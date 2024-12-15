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15.12.2024 в 11:30

Погиб основатель Mango Исак Андик

Бизнесмен упал с высоты 150 метров во время экскурсии в горах Каталонии

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Основатель сети магазинов Mango Исак Андик погиб в результате несчастного случая в горах Каталонии. 71-летний бизнесмен сорвался в ущелье с высоты 150 метров. Печальную новость компания опубликовала на своем сайте.

Андик поскользнулся на одной из троп во время экскурсии и упал вниз. В момент трагедии бизнесмен был в горах с семьёй.

Исак Андик основал Mango в 1984 году, открыв первый магазин в Барселоне. В 1992 году компания вышла на международный уровень. Сейчас сеть Mango насчитывает более 2100 магазинов в 110 странах.

Mango работала и в России, в начале 2022 года в стране у ритейлера было 55 собственных магазинов и 800 сотрудников, 53 магазина работали по франшизе. В 2021 году российский рынок входила в пятёрку основных рынков сбыта Mango и обеспечивала 8% прибыли, но в 2022 компания ушла из страны.

Mango
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