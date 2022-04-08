Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+9
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

info@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
08.04.2022 в 18:55

Диджитал-директор «Европейской медиагруппы» запустил подкаст–платформу

Также для авторов контента скоро будет доступна монетизация на площадке

4 апреля Дмитрий Лещёв, диджитал-директор «Европейской медиагруппы», запустил подкаст-платформу Red Basset. По словам основателя новой площадки, проект сможет максимально сблизить создателей подкастов с их слушателями, позволяя первым просто и удобно размещать и монетизировать свой продукт, а вторым — легко находить интересные шоу, слушать их и делиться ими. Об этом Sostav сообщила пресс-служба холдинга.

Red Basset

Дмитрий Лещёв, диджитал-директор Европейская медиагруппа EMG:

На сегодняшний день проект официально запущен и приглашает к бесплатному использованию всех подкастеров. В самое ближайшее время авторам станет доступна монетизация.

Для слушателей же команда разработчиков запустила удобное и функциональное мобильное приложение на iOS. Скоро мобильная версия будет и у владельцев Android.

Появление в индустрии российской подкаст-платформы сейчас особенно актуально — крупнейший бесплатный хостинг подкастов Anchor (принадлежит Spotify) с 11 апреля приостановит свою деятельность в России. Сам стриминговый сервис также заявил о временном уходе с регионального рынка.

Как отметил автор Red Basset, он практически не имеет аналогов в России, а пользователи не столкнутся с проблемами, которые испытывали на альтернативных пллатных площадках — принимая правила иностранной платформы и нередко переплачивая из-за скачков курса доллара.

Европейская Медиагруппа EMG Spotify Anchor стриминг подкасты Red Basset
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.