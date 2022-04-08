4 апреля Дмитрий Лещёв, диджитал-директор «Европейской медиагруппы», запустил подкаст-платформу Red Basset. По словам основателя новой площадки, проект сможет максимально сблизить создателей подкастов с их слушателями, позволяя первым просто и удобно размещать и монетизировать свой продукт, а вторым — легко находить интересные шоу, слушать их и делиться ими. Об этом Sostav сообщила пресс-служба холдинга.

Дмитрий Лещёв, диджитал-директор Европейская медиагруппа EMG: На сегодняшний день проект официально запущен и приглашает к бесплатному использованию всех подкастеров. В самое ближайшее время авторам станет доступна монетизация. Для слушателей же команда разработчиков запустила удобное и функциональное мобильное приложение на iOS. Скоро мобильная версия будет и у владельцев Android.

Появление в индустрии российской подкаст-платформы сейчас особенно актуально — крупнейший бесплатный хостинг подкастов Anchor (принадлежит Spotify) с 11 апреля приостановит свою деятельность в России. Сам стриминговый сервис также заявил о временном уходе с регионального рынка.

Как отметил автор Red Basset, он практически не имеет аналогов в России, а пользователи не столкнутся с проблемами, которые испытывали на альтернативных пллатных площадках — принимая правила иностранной платформы и нередко переплачивая из-за скачков курса доллара.