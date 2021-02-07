Топ-10 рекламных роликов на Super Bowl LV: выбор Sostav и экспертов индустрии

Уже сегодняшней ночью (02:30 по мск) состоится грандиозное событие для всей индустрии — Super Bowl LV. Во время трансляции финального матча Национальной футбольной лиги США будет традиционно показана реклама крупнейших мировых брендов. Каждый год в своих коммерческих интеграциях они удивляют необычными роликами, выигрышными месседжами и визуальными приемами. Какие сюрпризы ожидают нас в этом сезоне?

Эксперты Sostav и лидеры отечественной креативной отрасли обсудили десять наиболее ярких видео, которые смогут увидеть зрители в разгар битвы между командами «Тампа Бэй Бакканирс» и «Канзас-Сити Чифс».

Amazon: Alexa’s Body

В ролике Amazon зритель знакомится с телом голосового помощника Alexa — все началось с демонстрации сотрудникам компании нового дизайна устройства за $100. Он получился настолько элегантным, что даже сложно представить более красивой «оболочки» для умной колонки. А это вполне возможно, если Alexa — актер Майкл Б. Джордан, звезда фильма «Черная пантера».

Артём Синявский, CCO Marvelous: Очень качественный и приятный ролик. А как же иначе, когда секунда времени стоит таких денег? Видимо, очень релевантный селеб, и, конечно же, афроамериканец. Там еще со времен Old Spice поняли, что это формула работает. Однако мне кажется, что ему будет сложно пробиться среди таких же качественных и классных супербоульных роликов, так как там везде будут селебы, суперпродакшн и уж точно юмор, не уступающий этому ролику. Поймите меня правильно, все отлично, приятное впечатление, улыбка, запоминаемость бренда. Все есть, но всё-таки чтобы «украсть» Super Bowl, нужно прыгнуть выше. Думаю, это качественная хорошая работа, но точно не следующая «It's a Tide ad».

Tide: The Jason Alexander Hoodie

Бренд Procter & Gamble представил рекламу стирального порошка Tide — это история о подростке и его любимом худи с портретом американского актера Джейсона Александера, известного по комедийному сериалу «Сайнфелд». В видео от креаторов Woven Collaborative толстовка попадает в самые разные передряги насыщенной жизни подростка — она становится участником в битве с собакой и застает ужасы школьных классов, об ее ткань протирают гаджеты, в ней герой танцует и занимается спортом. Принт при этом показыват всю палитру эмоций от происходящего — от радости до омерзения и боли. Подробнее на Sostav.

Илья Провкин, Co-Creative Director ARK Group : Что тут скажешь? It’s a Tide ad 2021. Ироничный креатив, Джейсон Александер из «Сайнфелда» и тины (teenagers), одежда которых подвергается самым мощным загрязнениям. В курсе ли они? Нет. Но в курсе Tide, мамы и… Одушевленный худи. Отличный прием для демонстрации невидимых загрязнений на одежде и нового Tide power pods. Вряд ли повторит успех серии с шерифом из «Очень странных дел», но худи с эмоциями известного актера уже заказывают на просторах онлайна.

Ford: Finish Strong

В этом сезоне Super Bowl мировой автомобильный бренд Ford представит вдохновляющий ролик с трогательными кадрами борьбы медицинских работников с пандемией COVID-19, отмечая, что «скоро мы будем такими, какими были до всего этого — трогательными, любящими, живыми». Кампания направлена на сбор средств для раздачи масок и средств индивидуальной защиты малообеспеченным семьям, а также на поддержку всеобщей вакцинации. Здесь ставка на социальный месседж оказалась не только актуальной, но и выигрышной.

Иван Яковенко, генеральный продюсер Заграница продакшн : Ролик сделан в соответствии со всеми канонами американского рынка рекламы — монтаж, музыка, войсовер. Можно выделить копирайт, который помогает установить эмоциональный контакт со зрителем. Но, опять же, сильный копирайт — это неотъемлемая часть американского рынка комерческой рекламы. Больше не могу выделить ничего сверхвыдающегося, отмечу лишь, что эта работа — пример добротного ролика для рынка США «о наболевшем».

Indeed: The Rising — 2021

Всемирный веб-ресурс поиска работы тоже решил затронуть последствия 2020 года — ведь вместе с пандемией и вынужденным переходом на удаленку пришли экономический кризис и сокращения сотрудников. Новая работа в новой эпохе — с новыми силами и надеждой в карьерные достижения. Как уверяют креаторы, в сезоне 2021 не стоит отчаиваться — все будет зависеть только от наших усилий (а для этого достаточно открыть сайт бренда, найти работодателя мечты и проходить собеседования).

Indeed уже успел попасть в центр «супербоуловского скандала» — в рекламном ролике компании Guaranteed Rate были обнаружены аналогичные кадры. Выяснилось, что оба бренда представили не уникальный креатив, а использовали готовые шаблоны — «стоковый визуал».

Андрей Беляев, креативный директор Leo Burnett Moscow (входит в Publicis Groupe Russia ): Данный ролик — пример уже классического американского манифеста, воодушевляющего, слёзовыбивающего и вселяющего веру в лучшее. В креативных приемах все логично: вдохновляющая песня-номинант Grammy (точнее, кавер в исполнении восходящей звезды TikTok — 19-ти летнего Кристина Шелтона, который начал постить свои видео в начале пандемии); понятные сцены с людьми, потерявшими работу период кризиса; герои, которым ее особенно сложно найти (беременная девушка) и решение проблемы — приходи к нам, и все будет хорошо. История, собранная из актуальных насущных проблем в слегка олдскульном формате, вселяет надежду. Для кризисных времен ролик может действительно неплохо сработать — это не просто «рыдай с нами, как всё плохо», а «рыдай от того, что есть надежда». Надеемся, скандал с видео из стока не помешает этому ролику.

Toyota: Jessica Long's Story

Мировой автомобильный бренд использовал классический креативный прием, который зрители будут встречать с восторгом, пожалуй, всегда — это настоящая драма, история успеха паралимпийской чемпионки по плаванию Джессики Лонг с преодолением всех трудностей — «несмотря ни на что» и «вопреки». Тем более, что есть актуальный прецендент — летние Олимпийские игры, которые должны были состояться в Токио в 2020 году, были перенесены на 2021 год (пока что).

Александр Неруш, креативный директор агентства Arena (входит в АДВ ): Удивительная история Джессики Лонг демонстрирует, что наша надежда и наше упорство способны на великие достижения. Мы видим, как Джессика сквозь годы приплывает к событию, которое придало ее жизни новое направление. Бренд тактично и аккуратно появляется на последних секундах. Cама метафора «жизнь как бассейн», на мой взгляд, Визуально неоднозначна в реализации. Зрителю может быть сложно избавиться от дискомфорта и ощущения потопа в сцене в детском доме, хотя финальная сцена решена очень хорошо. Но общее ощущение такое: реальная история Джессики креативнее, чем креатив про ее историю.

Pringles: 2021 Flavor Stacking Space Return Ad

В отличие от своих коллег по коммерческим интеграциям на Super Bowl, бренд чипсов Pringles не стал «ворошить прошлое», а показал забавный ролик о расстановке приоритетов. В видео все слишком увлечены снэками, чтобы помочь астронавтам, вернувшимся после миссии. Получился бодрый креатив без привязки к мировому контексту, который можно показывать в любой год.

Иван Сиденко, Creative Director Re:evolution : Выступлю как бывший бренд-менеджер — очень удачно и правильно продукт поставлен в центр, выделена его продуктовая особенность. А вот сам ролик не запоминается, несмотря на, казалось бы, прекрасные локации и заход на сюжет и прилагающийся бюджет, ролик для американского рынка — стандартный. Но отсылка к «Интерстеллару» — хорошая.

Bud Light Seltzer Lemonade: Last Year’s Lemons

Несмотря на то, что бренд пива Budweiser в этом году объявил о своем отказе от рекламы Super Bowl (впервые с 1983 года), зритель сможет увидеть несколько роликов Bud Light. Например, в этом эпичном видео показана лимонная атака 2020 года, когда «что-то пошло не так».

Александр Кузнецов, Business Director BBDO Moscow: BUD Light — это всегда очень весело. А тут еще креативному агентству удалось исполнить мечту любого клиента — коммуницировать новый вкус на протяжении всего ролика без ущерба для его развлекательной ценности. Не обошлось без очаровательной отсылки к специфичному прошлому году. Классное решение для маркетинговой задачи, смешной контент для зрителя. Ждем в референсах на следующие брифы на коммуникацию новинок.

Pepsi: Get Ready

Американский Super Bowl традиционно был ареной соперничества Coca-Cola и Pepsi, однако в этом году обе компании решили не размещать внутриигровую рекламу из-за «социального климата». Несмотря на то, что Pepsi отказалась от рекламы своего флагманского напитка во время трансляции, бренд проведет во время перерыва в матче традиционное шоу — его хедлайнером станет канадский певец The Weeknd. Поэтому на этот раз ожидаемый очередной масштабный креатив стал анонсом концерта с множеством вариантов исполнения одного из его хитов.

Никита Ершов, управляющий партнер агентства «12» (группа компаний КБ-12): Традиционно Pepsi делает на Super Bowl Half Time Show, поэтому их ролики его чаще всего и анонсируют. В этом году анонс интересен двумя вещами: 1) тем, что ролик Pepsi отсылает нас к излюбленному клипному танцевальному формату, который неизменно хорошо воспринимается аудиторией: если помните, был Pharrell Williams с его «Happy» и Justin Timberlake с «Can't stop the feeling», которые несколько лет подряд заставляли танцевать всю Америку. Pepsi в этом смысле поступили беспроигрышно, чтобы понравиться и запомниться.; 2) интересно то, каким образом Pepsi решили вопрос социального дистанцирования. Выбранный формат танцевального видео помог им очень органично, с одной стороны, показать радость и счастье (то, чего нам всем так не хватало в 2020-м), с другой, — не вызвать негатива по поводу того, что все герои в ролике без масок. Кажется, что это гимн счастливому одиночеству, и вроде ты начинаешь пританцовывать, а на самом деле хочется, чтобы все это скорее закончилось.

Doritos: Flat Matthew

У рекламы новых снэков Doritos 3D есть все шансы стать лучшим роликов на Super Bowl, ведь главную роль в нем исполнил голливудский актер Мэттью Макконахи. Точнее, его плоская двухмерная версия, которая попадает в череду курьезных ситуаций — ее пытается засосать робот-пылесос, сносит ветер во время прогулки с собакой, а также она становится объектом насмешек на съемках интервью. Все спасают чипсы. И, конечно, идеально подобранный саундтрек — «I Want to Break Free» группы Queen.

Ксения Лазарева, копирайтер The Clients : Плоский Мэттью Макконахи — уже достаточно, чтобы улыбнуться. Плюс милые шуточки, вроде игры слов про то, что герой «подсдулся», или Джимми Киммела, который ехидно спрашивает, приехал ли Мэттью с помощью факса. Понравилось, что отнеслись с юмором и к лигалу — «Не пытайтесь повторить, если вы 3D-персона».

Возвращение герою объема с помощью новых Doritos 3D предсказуемо, но хорошо работает на продукт. Это очень простой, очень продуктовый ролик. Никакого COVID-19, драмы, социалки — просто легкая развлекательная история.

M&M'S: Come Together

Как показазывает знаменитый бренд сладостей, лучший способ загладить вину — это подарить набор его конфет. Какими бы не были эти неловкие ситуации — инцидент в самолете или ошибки на работе и гендер-пати. А перед анимированными главными героями M&M'S пришлось извиняться актеру Дэну Леви — звезде канадского ситкома «Шиттс Крик» и номинанту премии «Золотой глобус».

Pandaman, креативный директор Panda Project : Ролик продолжает идеи предыдущих компаний бренда — серия скетчей, где реальность нарушается именно введением продукта в кульминационный момент гэга и подчеркивает его ведущую роль. При этом важно отметить, что героями ролика становятся представители разных полов, с тонким юмором затронута тема конфессий. Это позволяет считать код продукта как сочувствующий, глубокий и понимающий любые социальные слои и взгляды. Клиповая структура помогает компактно вместить в 30-секундный хронометраж максимальное количество ситуаций. В каждой из них M&M's становится объектом, который уместен и заменяет любые другие методы извинения и понимания. Появление селебрити — актера Дэна Леви в компании мультипликационных персонажей доводит ролик до максимально абстрактной, но эмоционально точной интонации. Из понравившихся приемов в ролике стоит выделить: метафоричность ситуаций, выведение продукта в центр эпизода, глобальный взгляд на социальные процессы, а также акцент на суть и юмор, а не на «портфолио оператора».

Как мы можем отметить, в этом году Super Bowl радует своими горячими и обсуждаемыми инфоповодами — отказ привычных «игроков» от рекламы во имя продвижения вакцинации, скандал с плагиатом, а также череда воспоминаний об ужасах 2020 года. Что из этого выйдет — узнаем этой ночью на Большой игре.