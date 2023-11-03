Сеть домашнего текстиля Togas займётся производством и продажей мебели

Сеть товаров и текстиля для дома Togas намерена заняться производством и продажей мебели, сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на заявление коммерческого директора компании Анны Зезюли.

«Мы три года готовили запуск мебельной матрицы, наконец подошли к её запуску. Для этого мы запустим производство в России», — отметила Зезюля.

Она добавила, что в мебельной линейке Togas будут кровати, мягкая мебель и прикроватные тумбочки. Цены на продукцию рассчитаны на покупателей в сегменте «средний плюс».

По словам коммерческого директора Togas, первая мебель появится в 2024 году в шести собственных бутиках бренда в Москве.

«В дальнейшем мы рассматриваем возможность открытия наших магазинов в большем формате примерно на 300 квадратных метров, чтобы там также можно было продавать мебель. Например, мы сейчас смотрим площади в торговом центре Columbus», — рассказала Зезюля.

Сейчас у сети Togas 110 торговых точек, три производства и три склада.