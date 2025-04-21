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Дизайн сайта - Liqium

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21.04.2025 в 15:05

«Точка» запустила генератор сайтов на базе ИИ

Сервис создает страницу, основываясь на описании проекта

Банк «Точка» представил генератор сайтов на базе искусственного интеллекта (ИИ), который создает посадочную страницу на основе краткого описания проекта. Ее можно использовать как онлайн-визитку, портфолио или страницу для продвижения консультаций, услуг и других цифровых продуктов. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Точки».

Решение подходит для тех, кто работает с клиентами напрямую: предпринимателей, самозанятых, специалистов в сфере услуг и образования, экспертов и фрилансеров.

При создании сайта пользователь указывает, чем занимается, выбирает стиль и цветовую палитру. Нейросеть автоматически формирует персонализированную структуру страницы, заполняет ее текстами и подбирает визуальные элементы. Можно вручную редактировать тексты, изображения и скрывать ненужные блоки. Готовый сайт можно сразу опубликовать и использовать для продвижения в рекламе, соцсетях или мессенджерах.

Сервис также генерирует айдентику: логотип в разных стилях, изображения, слоган и название на русском и английском языках.

«Точка» запустила генератор сайтов на базе ИИ «Точка» запустила генератор сайтов на базе ИИ «Точка» запустила генератор сайтов на базе ИИ

Александр Троицкий, руководитель направления генеративных ИИ-сервисов в «Точке»:

Сегодня все больше предпринимателей и специалистов развивают личные проекты, выходят в онлайн с услугами, но часто останавливаются на старте — из-за отсутствия технической подготовки и ресурсов на привлечение маркетологов, дизайнеров и разработчиков. Мы создали генератор сайтов, который снимает эти барьеры: сайт собирается с помощью ИИ, создается кастомная страница под задачи пользователя и дает все необходимое для первого выхода на аудиторию. Это интуитивно понятный инструмент, который помогает перейти от идеи к работающему решению за минимальное время.

Ранее банк представил «Точка Стор» — сервис для создания онлайн-магазинов с оплатой и доставкой.

Точка искусственный интелект
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