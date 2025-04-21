«Точка» запустила генератор сайтов на базе ИИ

Банк «Точка» представил генератор сайтов на базе искусственного интеллекта (ИИ), который создает посадочную страницу на основе краткого описания проекта. Ее можно использовать как онлайн-визитку, портфолио или страницу для продвижения консультаций, услуг и других цифровых продуктов. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Точки».

Решение подходит для тех, кто работает с клиентами напрямую: предпринимателей, самозанятых, специалистов в сфере услуг и образования, экспертов и фрилансеров.

При создании сайта пользователь указывает, чем занимается, выбирает стиль и цветовую палитру. Нейросеть автоматически формирует персонализированную структуру страницы, заполняет ее текстами и подбирает визуальные элементы. Можно вручную редактировать тексты, изображения и скрывать ненужные блоки. Готовый сайт можно сразу опубликовать и использовать для продвижения в рекламе, соцсетях или мессенджерах.

Сервис также генерирует айдентику: логотип в разных стилях, изображения, слоган и название на русском и английском языках.

Александр Троицкий, руководитель направления генеративных ИИ-сервисов в «Точке»: Сегодня все больше предпринимателей и специалистов развивают личные проекты, выходят в онлайн с услугами, но часто останавливаются на старте — из-за отсутствия технической подготовки и ресурсов на привлечение маркетологов, дизайнеров и разработчиков. Мы создали генератор сайтов, который снимает эти барьеры: сайт собирается с помощью ИИ, создается кастомная страница под задачи пользователя и дает все необходимое для первого выхода на аудиторию. Это интуитивно понятный инструмент, который помогает перейти от идеи к работающему решению за минимальное время.

Ранее банк представил «Точка Стор» — сервис для создания онлайн-магазинов с оплатой и доставкой.