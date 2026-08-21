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21.08.2026 в 12:45

Товарный знак «Точка Банка» получил статус общеизвестного в России

Компания получила бессрочную правовую охрану словесного обозначения «Точка»

«Точка Банк» получил статус общеизвестного товарного знака (ОТЗ) для словесного обозначения «Точка». Такой статус присваивается брендам, которые смогли доказать широкую известность среди российских потребителей. В отличие от обычного товарного знака, который необходимо продлевать каждые десять лет, исключительное право на ОТЗ действует бессрочно. Охрана распространяется не только на банковские услуги, но и на неоднородные товары и услуги, если их использование способно вызвать у потребителей ассоциацию с брендом «Точка». Об этом Sostav сообщили в «Точка Банке».

Статус также усиливает правовую позицию банка в спорах по поводу сходных обозначений и доменных имен. По словам юриста по интеллектуальной собственности «Точка Банка» Натальи Фадеевой, решение подтверждает сформировавшуюся за годы работы узнаваемость бренда среди предпринимателей.

Ранее Суд по интеллектуальным правам признал недействительным решение Роспатента об отказе в признании «Точки» общеизвестным товарным знаком. Банк оспорил отказ ведомства после того, как его заявление о признании обозначения общеизвестным для банковских услуг было отклонено, а возражение компании оставлено без удовлетворения в октябре 2025 года.

Точка Точка банк
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