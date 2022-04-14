Банк «Точка» снимет сериал о российских предпринимателях

Beat Film Festival и банк «Точка» объявили опен-колл на создание документального сериала о российских предпринимателях — людях, которые умеют строить диалог и не опускают руки. Заявка должна включать в себя название, хронометраж проекта, синопсис, предположительный бюджет, а также описание режиссёрского видения.

Среди важных условий конкурса — реалистичность воплощения проекта: фильм нужно снять в России с июня по октябрь 2022 года. Срок подачи заявок — до 16 мая.

Отсматривать заявки вместе с командой Beat Consulting будет студия Stereotactic, которая также выступит партнёром по продюсированию фильмов. Победитель получит не только бюджет на производство, но ещё поддержку и супервайзинг на всех стадиях работы — от тритмента до постпродакшена.

Участники, прошедшие во второй этап активации, не позднее 30 мая будут приглашены на интервью, по итогам которых будет выбран сценарий для производства.

Как отметили Sostav авторы проекта, в сложные моменты важно не замирать, строить мир вокруг себя и продолжать говорить друг с другом. Герои, о которых можно рассказать сегодня — люди, создавшие свои бизнесы в партнёрстве. Найти их можно в самых разных областях жизни и самых далеких уголках страны.

Банк «Точка» в своих коммуникациях регулярно рассказывает о многогранной жизни российских предпринимателей. Например, «Восход» и Илья Найшуллер сняли для компании экшн-ролик о выгорании топ-менеджеров.