Минпромторг предложил условия для параллельного импорта

Власти определились с критериями параллельного импорта. В перечень разрешенного к продаже товара войдут только те бренды, которые заявили об окончательном уходе из России. Однако точно определить, какие компании остаются, а какие нет, пока невозможно — пишут «Известия».

Многие бренды электроники и бытовой техники не заявляли о прекращении своей деятельности в РФ, при этом отгрузки товара все равно остановили — отмечает источник издания на рынке. В то же время бренды одежды, которые приостановили развитие, пока продаются в интернете. В Wildberries «Известиям» отметили, что часть марок всё еще отгружает товар по действующим контрактам, некоторые бренды распродают из старых закупок.

В Минпромторге уточнили, что сейчас министерство готовит итоговый список брендов легкой промышленности и других отраслей потребительского рынка. Также идут обсуждения формата такого списка. Вероятно он будет представлять собой перечень торговых марок брендов, которые поставили на паузу работу в России.

Алексей Поповичев, исполнительный директор ассоциации «Русбренд»:



Такой подход позволяет сбалансировать интересы потребителей и производителей, работающих у нас в стране. Но параллельные импортеры столкнутся с такими же проблемами, с которыми сталкиваются сейчас обычные: разрушенная логистика в мире и невозможность довезти товар до страны, а также покупка товара за валюту, которая подорожала. Но пока сложно сказать, будут ли товары, ввезенные в РФ по параллельному импорту, дороже или дешевле. Практика прежних лет показала: может быть и так, и так.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов отметил, что возможен рост цен на определенные товары на 5−15%. Причина — удлинения логистических цепочек. Однако стоимость ряда позиций, вероятно, наоборот, упадет.

Параллельный импорт — это возможность ввозить в страну оригинальный товар иностранного производства любыми участниками рынка без получения согласия производителя-правообладателя. Его легализовали в России в конце марта.

Любая первая продажа товаров санкционных брендов в мире (в любой стране) должна давать возможность легально реализовывать их и в России, считают в ведомстве. Такой принцип уже действует в некоторых других странах, и, в условиях сложившейся экономической ситуации в России, должен помочь избежать дефицита товара.