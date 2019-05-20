ТНТ пытается отсудить права на бренд «Универ»

Телеканал ТНТ оказался втянутым в судебную тяжбу с консервным заводом из Волгограда за право использования бренда «Универ», сообщает «Коммерсант».

Суд по интеллектуальным правам пройдет 29 мая, будет рассматриваться иск АО «ТНТ-Телесеть» к волгоградскому ООО «Мегаполис». Выяснилось, что бренд «Универ» принадлежит именно этому ООО и перешел ему по наследству в 2018 году от компании «Западный мост» из деревни Бирюлино.

«Западный мост» представлял украинский завод «Универ», который выпускал овощные консервы под брендом Univer Family. Когда дела у компании пошли совсем плохо, ее выкупил экс-депутат Госдумы и бывший мэр Волгограда Евгений Ищенко, который ранее приобрел и перезапустил в 2017 году проблемный «Мегаполис».

Генеральный директор «Мегаполиса» Владислав Минаев заявил журналистам, что завод не собирается уступать доставшийся ему по наследству бренд. Основной товарный знак завода другой, но менеджеры уже обдумывают возможность запуска и такой линейки продукции.

Минаев предположил, что телеканал хочет получить роялти от завода за использование названия. ТНТ на предварительном рассмотрении дела заявил, что у телеканала больший охват аудитории, поэтому он больше достоин владеть брендом «Универ», который был зарегистрирован еще до появления сериала.

Неприятная для телеканала правда вскрылась, как предполагается, в 2018 году, когда ТНТ пришлось судиться с лицензиаром, кондитерской фабрикой «Мишкино». Фабрика хотела использовать бренд «Универ», заключила договор с каналом, а уже после его подписания узнала, что бренд на самом деле принадлежит третьему лицу.