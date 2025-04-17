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18+
17.04.2025 в 14:40

TMG объявила о новых кадровых назначениях

Цель компании — укрепить команду

Федеральный оператор рекламы на транспорте TMG (Transit Media Group) назначил операционным директором Марину Власову, коммерческим директором — Ольгу Воронцову. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе группы компаний.

За плечами топ-менеджеров многолетний опыт работы в TMG. Марина Власова с 2009 по 2021 год прошла путь от менеджера отдела продаж до HR-директора и члена совета директоров. В новой должности Марина отвечает за построение и модернизацию бизнес-процессов внутри группы компаний.

Ольга Воронцова с 2011 по 2023 год занималась привлечением новых клиентов в TMG, выстраивала коммуникации с другими участниками рынка, развивала направление работы с рекламными агентствами, а также открывала региональные офисы компании.

TMG объявила о новых кадровых назначениях TMG объявила о новых кадровых назначениях

Алексей Тарасов, гендиректор TMG:

Назначения на ключевые позиции надежных и опытных в рекламной сфере кадров позволяют нам в 2025 году взять курс на развитие: наша главная цель на ближайший год — укрепить команду и статус оператора № 1 в транзитной рекламе, найти новые точки роста.

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