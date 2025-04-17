TMG объявила о новых кадровых назначениях

Федеральный оператор рекламы на транспорте TMG (Transit Media Group) назначил операционным директором Марину Власову, коммерческим директором — Ольгу Воронцову. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе группы компаний.

За плечами топ-менеджеров многолетний опыт работы в TMG. Марина Власова с 2009 по 2021 год прошла путь от менеджера отдела продаж до HR-директора и члена совета директоров. В новой должности Марина отвечает за построение и модернизацию бизнес-процессов внутри группы компаний.

Ольга Воронцова с 2011 по 2023 год занималась привлечением новых клиентов в TMG, выстраивала коммуникации с другими участниками рынка, развивала направление работы с рекламными агентствами, а также открывала региональные офисы компании.