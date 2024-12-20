Типографии столкнулись с проблемами при поставке оборудования

Российские типографии пожаловались на задержку поставок оборудования и запчастей к нему из Китая. Сроки увеличились с недели до нескольких месяцев. Связано это с тем, что вся инфраструктура была ориентирована на запад, а не на восток. Кроме того, она не была рассчитана на масштабную торговлю. Например, раньше запчасти из Европы можно было привезти за сутки, пишет «Коммерсантъ».

Причины увеличения сроков поставок — сложный процесс взаиморасчётов между российскими компаниями и китайскими представителями, риск вторичных санкций, а также нехватка контейнеров и платформ при железнодорожных перевозках.

Типографии перешли на поставки оборудования из КНР, Индии, Бразилии и Турции после разрыва контрактов и отказа от ввоза продукции производителями из Японии, стран Европы и Северной Америки. Произошло это на фоне санкций.

Цена услуг типографий за год увеличилась минимум на 20%. Произошло это из-за удорожания рабочей силы, полиграфических материалов и запчастей.