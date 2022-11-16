Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

First Data
Ахмад Боков
#FollowMeTo Ad

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
16.11.2022 в 19:30

«Тинькофф» представил сканер номера телефона

Для продвижения функции банк выпустил рекламный ролик

1

«Тинькофф» запустил в своём приложении сканер номера телефона — с его помощью клиенты банка могут совершить денежный перевод, отсканировав напечатанный или написанный от руки контакт. За разработку и запуск функции отвечал Центр технологий искусственного интеллекта компании.

Сканер распознаёт цифры телефонного номера на основе нейронных сетей и алгоритмов, которые обучались на больших массивах данных — при наведении умной камеры на номер телефона сканер анализирует изображение, находит области с цифрами и объединяет их в строки, убирая информацию, которая не относится к номеру телефона.

Далее выявленные строки распознаются с помощью нейросети — из полученных вариантов алгоритм поиска выбирает наиболее подходящие последовательности цифр, которые относятся к номерам телефонов российских операторов. Для максимальной точности результаты распознавания агрегируются с нескольких изображений.

При этом если на поверхности изображены несколько телефонных номеров одновременно, сканер считывает их все за 0,3 сек и предлагает пользователю выбрать нужный контакт для перевода.

Релиз функции в компании сопроводили анимационным роликом — в нём креаторы наглядно представили бытовые ситуации, когда удобно применить сканер для перевода от «Тинькофф».

Константин Маркелов, вице-президент по бизнес-технологиям «Тинькофф»:

Сила команды «Тинькофф» в том, что мы, основываясь на последних технологических трендах, методом test and learn создаем собственные решения, помогающие пользователям решать ежедневные бытовые задачи. Так начав работать над сканером, мы поняли, что стандартные наборы рукописных данных не подходят под наши задачи — в реальной жизни люди пишут цифры иначе.

Чтобы сканер быстро и четко считывал написанные от руки номера телефонов, мы разработали собственный генератор всевозможных почерков, который позволил создать технологию распознавания номеров. Когда вы попробуете отсканировать номер телефона для перевода, вы удивитесь, насколько это удобно и быстро — магия внутри мобильного приложения.

Ранее «Тинькофф» совместно с Park production и Anybodyhome создал имиджевый ролик сразу для всех ключевых продуктов экосистемы.

Тинькофф сканер
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Видео
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.