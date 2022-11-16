«Тинькофф» представил сканер номера телефона

«Тинькофф» запустил в своём приложении сканер номера телефона — с его помощью клиенты банка могут совершить денежный перевод, отсканировав напечатанный или написанный от руки контакт. За разработку и запуск функции отвечал Центр технологий искусственного интеллекта компании.

Сканер распознаёт цифры телефонного номера на основе нейронных сетей и алгоритмов, которые обучались на больших массивах данных — при наведении умной камеры на номер телефона сканер анализирует изображение, находит области с цифрами и объединяет их в строки, убирая информацию, которая не относится к номеру телефона.

Далее выявленные строки распознаются с помощью нейросети — из полученных вариантов алгоритм поиска выбирает наиболее подходящие последовательности цифр, которые относятся к номерам телефонов российских операторов. Для максимальной точности результаты распознавания агрегируются с нескольких изображений.

При этом если на поверхности изображены несколько телефонных номеров одновременно, сканер считывает их все за 0,3 сек и предлагает пользователю выбрать нужный контакт для перевода.

Релиз функции в компании сопроводили анимационным роликом — в нём креаторы наглядно представили бытовые ситуации, когда удобно применить сканер для перевода от «Тинькофф».

Константин Маркелов, вице-президент по бизнес-технологиям «Тинькофф»: Сила команды «Тинькофф» в том, что мы, основываясь на последних технологических трендах, методом test and learn создаем собственные решения, помогающие пользователям решать ежедневные бытовые задачи. Так начав работать над сканером, мы поняли, что стандартные наборы рукописных данных не подходят под наши задачи — в реальной жизни люди пишут цифры иначе. Чтобы сканер быстро и четко считывал написанные от руки номера телефонов, мы разработали собственный генератор всевозможных почерков, который позволил создать технологию распознавания номеров. Когда вы попробуете отсканировать номер телефона для перевода, вы удивитесь, насколько это удобно и быстро — магия внутри мобильного приложения.

Ранее «Тинькофф» совместно с Park production и Anybodyhome создал имиджевый ролик сразу для всех ключевых продуктов экосистемы.