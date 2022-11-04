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18+
04.11.2022 в 14:00

«Страна, где никогда не заходит солнце»: «Тинькофф» представил историю своих клиентов

В имиджевом видео бренд поблагодарил 25 млн клиентов по всей стране

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«Тинькофф» совместно с Park production и Anybodyhome создал имиджевый ролик сразу для всех ключевых продуктов экосистемы. Видео стало продолжением истории, где представитель банка доставлял карту на Камчатку через всю Россию. Творческая группа поделилась с Sostav деталями реализации кейса.

Задачи продакшена

При разработке ролика было важно создать коммуникацию, которая не только бы подчеркнула масштабы клиентской сети «Тинькофф» по всей России, но и в ёмкой форме рассказала бы обо всех ключевых продуктах экосистемы.

Для этого в основу сценария вошли ряд коротких сюжетов, часть которых перекликается между собой: например, дедушка, переводящий деньги на фигурное катание своей внучке и пара студентов, которые идут вместе на шоу, купив билет в приложении.

Ролик также дополнен сюжетами с представителями разных профессий — водитель-дальнобойщик, профессор, электрик, школьная уборщица — всех объединяет то, что они используют разные продукты одной компании.

Кроме того, это креатив о том, что мультифункциональная платформа компании работает для всех и в любой жизненной ситуации: будь то зарплата, кредит на покупку необходимых вещей (как в случае с парой, ожидающей ребенка), инвестиции или страхование автомобиля.

Отметить важность клиентов

Помимо рассказа о продуктах, в ролике большое внимание уделяется людям — разным историям, совершенно разных по возрасту и роду деятельности персонажей со всей России, которые объединены единой вселенной из продуктов экосистемы.

Михаил Горбунцов, медиадиректор «Тинькофф»:

Новый ролик стал продолжением нашего видео про «Страну и Солнце». Первые кадры с вулканом, который снимали на Камчатке — это финальные кадры того ролика, в котором мы говорили про масштабы страны, миллионы квадратных километров, и восемь часовых поясов, и что только в этой стране мог появится самый большой онлайн-банк.

В этом новом ролике одной из главных идей было то, насколько важны для нас клиенты, и как мы на самом деле благодарны каждому из них. Ведь именно благодаря тому, что уже более 25 млн человек со всей страны выбирают продукты экосистемы, мы сегодня с уверенностью можем сказать, что «Тинькофф» — банк года в России. Но без наших клиентов этого бы не было, и поэтому мы восхищаемся ими.

Как проходили съёмки

Съёмки проходили в конце сентября 2022 года в Казахстане. Ввиду большого количества объектов, процесс занял четыре дня.

Съемочная группа работала каждый день по 16−18 часов, из них съёмочных часов было по 12−14 с большим количеством переездов. Например, съёмка стадиона заняла целую смену — был также задействован павильон, в котором построили декорацию домика геолога (дедушки), на озере снимали детский день рождения, а в предгорьях — ферму.

Актёр Виктор Дубровицкий, игравший роль геолога, прилетел всего на один день, так как был занят в спектаклях в Москве, как и актёр, играющий роль профессора. А одну из студенток сыграла директор съёмочной группы — Мария.

Итоги

Весь процесс реализации кейса от старта до выхода в эфир занял чуть менее полутора месяцев — что было очень сжатыми сроками (обычно съёмки подобных креативов могут занимать до полугода).

А видео получилось таким, как и задумывалось: душевным и отражающим важность каждого, кто выбирает для себя продукты экосистемы — независимо от региона, пола, возраста и рода занятий.

Состав творческой группы:

АО «Тинькофф Банк» (клиент)

Медиадиректор: Михаил Горбунцов

Авторы сценария: Михаил Горбунцов, Михаил Перловский и Александра Балакирева
Режиссёр и оператор: Марат Адельшин
Продюсер: Мария Якушина

Park Production (продакшн)

ANYBODYHOME! Park Production Тинькофф
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