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19.03.2020 в 07:20

«Тинькофф мобайл» начал подключение по технологии eSIM

Услуга доступна только клиентам банка

«Тинькофф Мобайл» запустил пилотный проект по дистанционному подключению виртуальных карт eSIM. Теперь можно бесплатно подключить связь, без необходимости посещать точки продаж, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на оператора.

Воспользоваться услугой могут только абоненты «Тинькофф Мобайл» и клиенты банка, так как они уже прошли идентификацию. В течение первой недели новые абоненты оператора могут звонить и пользоваться интернетом также бесплатно. Заявку на подключение eSIM можно оставить в личном кабинете на сайте банка. На eSIM можно также полностью дистанционно перенести существующий номер от другого оператора, а пока идет перенос — пользоваться и старой, и виртуальной сим-картой в одном телефоне.

Технология eSIM позволяет отказаться от традиционной физической сим-карты, используя специальный чип в устройстве, при этом абонент может подключаться к сетям разных операторов.

Ранее пилотный проект по подключению абонентов к eSIM в салонах сотовой связи провела Tele2. Испытания также проводил «Ростелеком», который работает на Tele2 как виртуальный сотовый оператор. Однако в мае эксперимент был приостановлен по просьбе Минкомсвязи. Проблемой стала предложенная операторами для дистанционной идентификации абонентов eSIM биометрическая система, которая находится вне правового поля и не может обеспечить необходимый уровень безопасности.

Тинькофф eSim
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