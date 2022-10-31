«Тинькофф» займётся продажей автомобилей

Банк «Тинькофф» запускает собственный сервис по продаже автомобилей. «Тинькофф авто» уже начал продажи китайских Haval в Краснодаре, Воронеже, Ростове-на-Дону и Минеральных Водах, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя кредитной организации.

Проект запускается через дилера Fresh Auto. Сервис будет работать по принципу, схожему с моделью маркетплейса. Так, после подтверждения сделки от клиента дилер бронирует машину — у себя или на складе Haval, затем «Тинькофф» привозит машину покупателю, стороны подписывают договор купли-продажи и производят окончательные взаиморасчеты.

Представитель банка отметил, что «Тинькофф авто» будет своего рода автоэкосистемой, где можно будет получить все услуги, связанные с покупкой автомобиля: кредит, страховку, полное сопровождение сделки, техобслуживание и кэшбэк. Со временем сервис планирует частично перейти на выкуп машин у производителей и сокращать участие дилера в цепочке.

По данным «Автостата», с начала 2022 года в России стало на 79 автосалонов меньше, всего их осталось 3141. По словам экспертов, автопроизводители сейчас пытаются выйти на покупателя без посредника в лице дилера, а банк может поддержать эту тенденцию. Однако пока непонятно, как будет работать сервис от «Тинькофф» в ситуации ограниченного объёма доступных автомобилей на рынке.

Напомним, в 2020 году «Сбер» запустил собственный автомобильный маркетплейс — «Сберавто», где размещает объявления о продаже новых и подержанных автомобилей. В конце прошлого года сервис «Сбера» был планово убыточным. Ozon также развивал онлайн-продажи автомобилей совместно с «Автомиром».