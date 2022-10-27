Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

PRonline
Aff1.ru — партнерские программы и digital-маркетинг
Altcraft Platform

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
27.10.2022 в 18:03

Tinkoff eCommerce запустил сервис для создания интернет-магазина из профиля в Instagram*

Решение призвано помочь предпринимателям перенести информацию о своём бизнесе из заблокированной соцсети

Tinkoff eCommerce запустил сервис для онлайн-предпринимателей, которые продают товары и услуги через Instagram (*запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России). Как сообщили Sostav в компании, с помощью нового инструмента можно трансформировать страницу профиля в «полноценный интернет-магазин на отдельном домене», выведя бизнес из заблокированной соцсети.

В Tinkoff пояснили, что алгоритм сервиса анализирует содержание профиля в соцсети и конвертирует отдельные посты и фото в карточки товаров на витрине. При этом автоматически распознаются и сохраняются описание и характеристики товаров, например доступный размерный ряд или цена. Количество товарных карточек не ограничено, их можно редактировать, добавлять и удалять, отметили в компании.

Интернет-магазин автоматически создается на домене .tb.ru, но также его можно подключить к собственному адресу в интернете. Среди возможностей нового инструмента по конвертации социальных профилей — работа с SEO-настройками, интеграция сервиса аналитики трафика, подключение интернет-эквайринга или облачной онлайн-кассы.

Илья Кретов, директор Tinkoff eCommerce:

Для некоторых наших клиентов социальные сети — важный канал продаж, а блокировка Instagram привела к снижению их оборотов. Tinkoff eCommerce поддерживает малый бизнес в условиях, когда многие привычные инструменты и каналы оказались недоступны. Поэтому мы разработали решение, которое поможет предпринимателям сохранить связь с покупателем, легко создать собственный интернет-магазин, научиться привлекать на него трафик и сделать процесс покупки для клиентов простым и приятным благодаря интеграции современных платежных сервисов.

Tinkoff eCommerce
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.