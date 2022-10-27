Tinkoff eCommerce запустил сервис для создания интернет-магазина из профиля в Instagram*

Tinkoff eCommerce запустил сервис для онлайн-предпринимателей, которые продают товары и услуги через Instagram (*запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России). Как сообщили Sostav в компании, с помощью нового инструмента можно трансформировать страницу профиля в «полноценный интернет-магазин на отдельном домене», выведя бизнес из заблокированной соцсети.

В Tinkoff пояснили, что алгоритм сервиса анализирует содержание профиля в соцсети и конвертирует отдельные посты и фото в карточки товаров на витрине. При этом автоматически распознаются и сохраняются описание и характеристики товаров, например доступный размерный ряд или цена. Количество товарных карточек не ограничено, их можно редактировать, добавлять и удалять, отметили в компании.

Интернет-магазин автоматически создается на домене .tb.ru, но также его можно подключить к собственному адресу в интернете. Среди возможностей нового инструмента по конвертации социальных профилей — работа с SEO-настройками, интеграция сервиса аналитики трафика, подключение интернет-эквайринга или облачной онлайн-кассы.