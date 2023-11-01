Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Mediacom.expert
СберМаркетинг
Martech-апгрейд

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
01.11.2023 в 16:32

«Тинькофф» научил нейросети отвечать на отзывы за продавцов

Сервис для предпринимателей появился на платформах «Тинькофф Селлер» и «Тинькофф Отзывы»

«Тинькофф» представил сервис ответов на отзывы на базе нейросетей. Он позволяет «более персонализировано» общаться с клиентами и быстрее реагировать на их комментарии. Новая функция доступна на платформах «Тинькофф Селлер» и «Тинькофф Отзывы», сообщает пресс-служба компании.

Сервис может отвечать на отзывы — как на позитивные, так и на негативные — к разным товарам и услугам. При этом можно вручную отредактировать сгенерированный текст, создать дополнительный вариант или полностью переписать.

Фото: «Тинькофф» Фото: «Тинькофф» Фото: «Тинькофф»

Как отмечают в компании, на платформе «Тинькофф Селлер» ответы доступны для продавцов Wildberries. Счётчик неотвеченных отзывов располагается на главной странице личного кабинета в сервисе. Продавцы могут выбрать магазин, в котором были оставлены отзывы, в случае если их несколько.

Инструмент учитывает правила маркетплейса о формате отзывов. Он предупредит селлера об ограничениях по объёму текста, а также о наличии в сообщении запрещённых элементов — номеров телефонов, ссылок и оскорблений.

На платформе «Тинькофф Отзывы» отзывы публикуются от реальных клиентов и контрагентов, воспользовавшихся услугами той или иной компании. В октябре функция генеративных ответов автоматически появилась у всех предпринимателей в десктопной версии платформы.

Пока отзывы, сгенерированные нейросетями, будут проверять модераторы — для исправления языковых ошибок или смысловых неточностей.

Илья Кретов, директор Tinkoff eCommerce:

Согласно нашему исследованию, 37% продавцов на маркетплейсах выделяют работу с отзывами как основную проблему. При этом более половины селлеров сталкиваются с этой задачей ежедневно.

Мы запустили этот инструмент, чтобы помочь предпринимателям решить сразу две задачи: освободить часть времени на написание текста ответов покупателям и быть более клиентоориентированными в работе с отзывами.

«Тинькофф» запустил собственную платформу для публикации отзывов о товарах и услугах с функцией защиты от накрутки в конце августа.

Тинькофф «Тинькофф Селлер» «Тинькофф Отзывы»
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.