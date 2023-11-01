«Тинькофф» научил нейросети отвечать на отзывы за продавцов

«Тинькофф» представил сервис ответов на отзывы на базе нейросетей. Он позволяет «более персонализировано» общаться с клиентами и быстрее реагировать на их комментарии. Новая функция доступна на платформах «Тинькофф Селлер» и «Тинькофф Отзывы», сообщает пресс-служба компании.

Сервис может отвечать на отзывы — как на позитивные, так и на негативные — к разным товарам и услугам. При этом можно вручную отредактировать сгенерированный текст, создать дополнительный вариант или полностью переписать.

Как отмечают в компании, на платформе «Тинькофф Селлер» ответы доступны для продавцов Wildberries. Счётчик неотвеченных отзывов располагается на главной странице личного кабинета в сервисе. Продавцы могут выбрать магазин, в котором были оставлены отзывы, в случае если их несколько.

Инструмент учитывает правила маркетплейса о формате отзывов. Он предупредит селлера об ограничениях по объёму текста, а также о наличии в сообщении запрещённых элементов — номеров телефонов, ссылок и оскорблений.

На платформе «Тинькофф Отзывы» отзывы публикуются от реальных клиентов и контрагентов, воспользовавшихся услугами той или иной компании. В октябре функция генеративных ответов автоматически появилась у всех предпринимателей в десктопной версии платформы.

Пока отзывы, сгенерированные нейросетями, будут проверять модераторы — для исправления языковых ошибок или смысловых неточностей.

Илья Кретов, директор Tinkoff eCommerce: Согласно нашему исследованию, 37% продавцов на маркетплейсах выделяют работу с отзывами как основную проблему. При этом более половины селлеров сталкиваются с этой задачей ежедневно. Мы запустили этот инструмент, чтобы помочь предпринимателям решить сразу две задачи: освободить часть времени на написание текста ответов покупателям и быть более клиентоориентированными в работе с отзывами.

«Тинькофф» запустил собственную платформу для публикации отзывов о товарах и услугах с функцией защиты от накрутки в конце августа.