«Тинькофф банк» подал иск к «Мегафону» на 677 млн рублей

«Тинькофф банк» подал в арбитражный суд Москвы иск против «МегаФона», следует из картотеки суда. Сумма иска составила более 677 млн руб. Третьей стороной в разбирательстве выступает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«Это иск аналогичного характера, как в случае с другими мобильными операторами. Он связан с решением ФАС о завышенной стоимости СМС-рассылок для игроков рынка», — рассказал «Ведомостям» представитель банка. В «МегаФоне» иск не прокомментировали.

Это уже третий иск «Тинькофф банка» к операторам связи. В марте 2021 года банк потребовал от МТС компенсацию в размере 1,1 млрд руб. за повышение цен на корпоративные СМС-рассылки. В мае компания попросила взыскать 437 млн руб. с «Вымпелкома» (бренд «Билайн»).

В мае 2019 года ФАС признала МТС, Tele2 и «Вымпелком» виновными в создании дискриминационных условий для частных компаний. В некоторых случаях услуги операторов обходились компаниям с госучастием в десять раз дешевле, чем частным. Ведомство предписало компаниям выравнять тарифы, но в «Тинькофф банке» отмечают, что операторы этого не сделали.