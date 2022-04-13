Тим Кук напомнил о рисках установки ПО в обход App Store

Глава Apple Тим Кук напомнил, что пользователи, которые будут загружать приложения из неофициальных источников, рискуют стать добычей мошенников, пишет The Wall Street Journal.

Установка на iPhone приложений сторонних разработчиков в обход официального магазина приложений App Store создаст компаниям, интересующихся личными данными, такой доступ. Таким образом, Apple не сможет гарантировать пользователям гаджета конфиденциальность и безопасность, заявил Тим Кук, выступая на конференции по защите конфиденциальности.

Он отметил, что компания в своем магазине приложений регулирует все предложения разработчиков и взимает с них комиссию. Пользователи же получают гарантированную защиту. По его словам, таким образом они получают «не меньше, а больше выбора».

Ранее Тим Кук призывал пользователей, которые хотят загружать приложения из неофициальных источников, перейти на Android. Но iPhone, по его словам, обеспечивает максимальную безопасность.

В России из магазина App Store за последний месяц исчезло 7 тыс. приложений, в том числе игры для iPhone и iPad, Coca-Cola, H&M, Eurosport, Netflix, Badoo, а также приложения финансовых организаций. Эксперты указывают, что приложения удаляют в том числе их разработчики. Ситуация во многом связана с уходом компаний из страны из-за ситуации на Украине.