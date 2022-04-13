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13.04.2022 в 08:00

Тим Кук напомнил о рисках установки ПО в обход App Store

Глава Apple заявил, что в таком случае произойдёт нарушение безопасности и конфиденциальности

Глава Apple Тим Кук напомнил, что пользователи, которые будут загружать приложения из неофициальных источников, рискуют стать добычей мошенников, пишет The Wall Street Journal.

Установка на iPhone приложений сторонних разработчиков в обход официального магазина приложений App Store создаст компаниям, интересующихся личными данными, такой доступ. Таким образом, Apple не сможет гарантировать пользователям гаджета конфиденциальность и безопасность, заявил Тим Кук, выступая на конференции по защите конфиденциальности.

Он отметил, что компания в своем магазине приложений регулирует все предложения разработчиков и взимает с них комиссию. Пользователи же получают гарантированную защиту. По его словам, таким образом они получают «не меньше, а больше выбора».

Ранее Тим Кук призывал пользователей, которые хотят загружать приложения из неофициальных источников, перейти на Android. Но iPhone, по его словам, обеспечивает максимальную безопасность.

В России из магазина App Store за последний месяц исчезло 7 тыс. приложений, в том числе игры для iPhone и iPad, Coca-Cola, H&M, Eurosport, Netflix, Badoo, а также приложения финансовых организаций. Эксперты указывают, что приложения удаляют в том числе их разработчики. Ситуация во многом связана с уходом компаний из страны из-за ситуации на Украине.

Apple
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