TikTok собрал главные русскоязычные тренды в категорийном хабе «Дайджест ТикТок»

Платформа коротких видео TikTok запустила категорийный хаб «Дайджест ТикТок» для русскоязычных пользователей, в котором собрала главные тренды, хэштеги, авторов, ролики и музыку. Сейчас на странице представлены четыре категории: «Мода», «Бьюти», «Еда», «Дом и сад», рассказали Sostav в компании.

В каждой категории несколько разделов. «Мода» представлена рубриками «Тренды», «Стоит подписаться», где можно найти креаторов по теме моды, и «Учимся у экспертов», в которой авторы делятся опытом и дают модные советы. В категории «Бьюти» есть разделы «Шоппинг и обзоры» с рекомендациями продуктов и «Учимся у экспертов» с видеоуроками.

В категории «Еда» собраны разнообразные рецепты, а популярных креаторов можно найти в рубрике «Стоит подписаться». В категории «Дом и сад» пользователи делятся советами и дачным опытом. В TikTok отмечают, что каждый пользователь платформы может оставить заявку на включение его контента в хаб. В ближайшее время компания планирует запустить новые тематические разделы.

Пресс-служба TikTok: Лента рекомендаций сервиса позволяет каждому человеку видеть контент, соответствующий его интересам, а новый категорийный хаб еще больше расширяет эти возможности, предлагая пользователям найти последние тренды и новых интересных авторов в любимой категории.

Ранее стало известно, что TikTok тестриует видео длительностью от 5 до 10 минут. Функция уже появилась в пилотном режиме у некоторых пользователей из Великобритании и России.