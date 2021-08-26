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26.08.2021 в 16:20

TikTok тестирует видео длительностью от 5 до 10 минут

Платформа увеличивает продолжительность роликов, которые на ней можно публиковать

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TikTok позволит пользователям загружать видео длительностью от 5 до 10 минут. Пятиминутный формат анонсировал британский эксперт по социальным медиа Мэтт Наварра в своем Twitter.

Неделей ранее в Telegram появилось сообщение о том, что TikTok предлагает пользователям загружать видео длительностью до 10 минут. Опубликовавший сообщение блогер Богдан Евтушенко полагает, что соцсеть развивается по пути YouTube.

Кроме того, TikTok берет на вооружение инструменты Instagram. Cервис подтвердил тестирование Stories — они отображаются на боковой панели приложения. Истории можно просматривать в течение суток после публикации.

В начале августа видеосервис YouTube объявил, что будет выплачивать авторам оригинального контента для своего сервиса коротких видео Shorts до $10 тысяч. Компания будет конкурировать с китайской соцсетью TikTok.

YouTube TikTok
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