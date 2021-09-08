TikTok запустил партнерскую программу для performance-агентств

Рекламная платформа TikTok For Business запускает в России партнерскую программу для performance-агентств TikTok Marketing Partners. Чтобы продвигать свой продукт на площадке и соответствовать трендам и аудитории сервиса, бренды могут обратиться к партнерам — они помогут заказчикам разработать, провести и оценить рекламные кампании специально для TikTok. К ней присоединились шесть российских агентств, сообщили Sostav в пресс-службе платформы.

TikTok Marketing Partners в России — часть глобальной программы, которая была запущена в 2020 году. Она призвана предоставить рекламодателям по всему миру необходимые инструменты и экспертизу для запуска эффективных рекламных кампаний на платформе.

Первыми к российской программе TikTok For Business присоединились шесть агентств, специализирующихся на создании маркетинговых кампаний под ключ: от разработки креатива до оценки эффективности. Ими стали:

Borscht — специализируется на мобильном маркетинге, продвижении мобильных приложений и производстве креативов;

— специализируется на мобильном маркетинге, продвижении мобильных приложений и производстве креативов; MGCom — агентство в сфере performance-маркетинга;

— агентство в сфере performance-маркетинга; eLama -— единая платформа для эффективного управления интернет-рекламой;

-— единая платформа для эффективного управления интернет-рекламой; Zifirium — рекламирует мобильные приложения по модели результативного маркетинга;

— рекламирует мобильные приложения по модели результативного маркетинга; Mobihunter — performance-агентство мобильного маркетинга;

— performance-агентство мобильного маркетинга; Rocket10 — adtech-агентство мобильного маркетинга.

Никита Григорович, СЕО агентства Borscht: TikTok — хоть и молодая, но очень стремительно развивающаяся платформа, которая позволяет выходить на все возможные аудитории: от подростков до CEO крупных компаний. Для нас, как агентства, важно, что TikTok подходит буквально для любого клиентского продукта: здесь можно не только выйти на необходимую аудиторию, но и взаимодействовать с ней по-новому благодаря креативным инструментам TikTok for Business.

Галина Дрогайцева, руководитель отдела мобильного маркетинга в MGCom: Наше агентство активно размещает в TikTok рекламные кампании для брендов из разных отраслей. TikTok — это тренд, который не стоит упускать из виду. И если еще год назад многие рекламодатели считали аудиторию TikTok не целевой, то сейчас все убедились на практике, что она очень разнообразна и платежеспособна.

Никита Кравченко, ведущий специалист по работе с платным трафиком и евангелист в eLama: TikTok изменил сам подход брендов к рекламе. Он предлагает максимально нативные размещения креативных видео, органически встраиваемых в ленту рекомендаций. Это улучшает опыт пользователей и повышает эффективность кампаний. На мой взгляд, сейчас — лучшее время для того, чтобы начать продвижение в TikTok. Стартовать можно с аукционного размещения, таргетируясь по интересам, поведению, местоположению, языку и т. д. Наши запуски и открытые кейсы показывают, что при грамотном построении кампании стоимость тысячи показов, переходов и конверсий может быть в несколько раз ниже, чем на других платформах таргетированной рекламы.

Иван Сидоров, CEO агентства Zifirium: TikTok For Business — ведущая рекламная платформа на российском и мировом рекламных рынках. Она помогает нашим клиентам из разных вертикалей бизнеса достигать их самые сложные цели и задачи. Отдельное спасибо команде аккаунт-менеджмента. Ребята помогают нам оперативно решать задачи и быть в курсе всех особенностей и новинок платформы. Мы очень горды стать официальным партнером TikTok For Business.

Ранее TikTok запустил категорийный хаб «Дайджест ТикТок» для русскоязычных пользователей, в котором собрала главные тренды, хэштеги, авторов, ролики и музыку. Сейчас на странице представлены четыре категории: «Мода», «Бьюти», «Еда», «Дом и сад».