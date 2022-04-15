TikTok в России заработал 3,3 млрд рублей в 2021 году

По итогам 2021 года выручка китайского сервиса коротких видео TikTok в России (юрлицо ООО «Тикток рус») достигла 3,3 млрд руб. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитической системы «Спарк». За год прибыль от продаж составила 100,4 млн руб., чистая прибыль — 54 млн руб.

Динамика по отношению к 2020 году не даётся из-за того, что российское юрлицо было зарегистрировано в конце марта 2020 года. За неполный 2020 год компания заработала 51 млн руб., чистая прибыль составила 11,2 млн руб.

По данным «Спарк», 99,99% «Тикток рус» принадлежит сингапурской TikTok Pte. Ltd., 0,01% у британской TikTok Information Technologies UK Limited.

По итогам 2021 года ByteDance, которая владеет TikTok, сохранила второе место после Alibaba Group на рынке онлайн-рекламы Китая с долей 21%. Общая выручка владельца TikTok за 2021 год выросла на 70% год к году и составила $58 млрд.

По прогнозу аналитиков исследовательской компании Insider Intelligence, в 2022 году TikTok заработает на рекламе более $11 млрд, что превысит совокупные показатели его конкурентов — Twitter и Snap.

В начале марта TikTok приостановил размещение новых роликов и прямые эфиры для российских пользователей из-за закона «о фейках» до тех пор, пока сервис не изучит последствия этого закона для безопасности сотрудников и пользователей.