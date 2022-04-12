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18+
12.04.2022 в 10:57

В 2022 году TikTok заработает на рекламе больше, чем в сумме Twitter и Snapchat

По прогнозам аналитиков Insider Intelligence, TikTok получит доход более $11 млрд, а Twitter и Snapchat — $5,58 млрд и $4,86 млрд соответственно

По прогнозу аналитиков исследовательской компании Insider Intelligence, в 2022 году сервис коротких видео TikTok, принадлежащий китайской компании ByteDance, заработает на рекламе более $11 млрд, что превысит совокупные показатели его конкурентов — Twitter и Snap. Об этом пишет агентство Reuters, которое располагает результатами исследования.

Почти $6 млрд — более половины доходов от рекламы в этом году TikTok заработает в США, несмотря на опасения властей США по поводу передачи пользовательских данных в Китай.

Ожидается, что в 2022 году доходы от рекламы Twitter и Snapchat составят $5,58 млрд и $4,86 млрд соответственно, отмечает Reuters.

«За последние пару лет аудитория TikTok резко возросла, и количество времени, которое пользователи тратят на приложение, невероятно», — отметили аналитики Insider Intelligence. Сейчас сервис является одним из популярных в мире с охватом более чем 1 млрд активных пользователей.

По данным компании Cloudflare, TikTok стал самым посещаемым ресурсом в 2021 году. Платформа обогнала Google, сместив его на второе место.

По итогам 2021 года ByteDance сохранила второе место после Alibaba Group на рынке онлайн-рекламы Китая с долей 21%. Общий рост продаж онлайн-рекламы в Китае снизился до 9,3%, с 13,8% годом ранее. Общая выручка владельца TikTok за 2021 год выросла на 70% год к году и составила $58 млрд.

Twitter Snapchat TikTok
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