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19.01.2022 в 11:22

The Information: Ник Тран покинул пост глобального директора по маркетингу TikTok

Его обязанности будет исполнять CEO TikTok Ванесса Паппас

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Ник Тран

Глава отдела маркетинга TikTok Ник Тран покинул компанию, сообщает The Information со ссылкой на источники. Причины ухода топ-менеджера неизвестны, но собеседники издания считают, что дело в разногласиях с руководством компании.

В TikTok Тран курировал вопросы повышения вовлеченности пользователей, внедрял новые форматы видеоконтента, а также управлял рекламным бюджетом на ТВ и в интернете. По данным издания, обязанности Трана будет исполнять CEO TikTok Ванесса Паппас.

Ник Тран присоединился к команде TikTok в апреле 2020 года. До этого он работал с Samsung, Hulu и Taco Bell.

По данным компании Cloudflare, TikTok стал самым посещаемым ресурсом в 2021 году. Платформа обогнала Google, сместив его на второе место. В тройку лидеров также попала социальная сеть Facebook.

TikTok Ванесса Паппас Ник Тран
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