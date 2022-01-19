The Information: Ник Тран покинул пост глобального директора по маркетингу TikTok

Глава отдела маркетинга TikTok Ник Тран покинул компанию, сообщает The Information со ссылкой на источники. Причины ухода топ-менеджера неизвестны, но собеседники издания считают, что дело в разногласиях с руководством компании.

В TikTok Тран курировал вопросы повышения вовлеченности пользователей, внедрял новые форматы видеоконтента, а также управлял рекламным бюджетом на ТВ и в интернете. По данным издания, обязанности Трана будет исполнять CEO TikTok Ванесса Паппас.

Ник Тран присоединился к команде TikTok в апреле 2020 года. До этого он работал с Samsung, Hulu и Taco Bell.

По данным компании Cloudflare, TikTok стал самым посещаемым ресурсом в 2021 году. Платформа обогнала Google, сместив его на второе место. В тройку лидеров также попала социальная сеть Facebook.