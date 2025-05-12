Threads начнет тестировать видеорекламу

В социальной сети Threads (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России) появится видеореклама. Об этом пишет TechCrunch.

Тестирование, которое сделает Threads более похожим на своего конкурента X (ранее — Twitter), является расширением инициатив соцсети. Они начались еще в прошлом месяце с открытия доступа к рекламе для рекламодателей со всего мира.

Протестировать видеорекламу в Threads в форматах 19:9 или 1:1 сможет небольшое число рекламодателей. Она будет появляться между органическими постами в ленте соцсети. Другие подробности теста не приводятся.

В ноябре прошлого года ежемесячная аудитория Threads увеличилась на 175% и превысила 275 млн человек в месяц. В апреле Meta сообщила о том, что Threads насчитывает свыше 350 млн ежемесячных активных пользователей. Время, проведенное юзерами в приложении соцсети, увеличилось на 35% в результате усовершенствования системы рекомендаций.