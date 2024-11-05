Ежемесячная аудитория Threads увеличилась на 175%

Аудитория социальной сети Threads (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России) превысила 275 млн пользователей в месяц. Об этом пишет CNBC со ссылкой на заявление главы Meta Марка Цукерберга.

Threads был запущен в июле 2023 года. С момента запуска на платформе зарегистрировались более 100 млн пользователей. С этого времени число ежемесячных пользователей увеличилось на 175%. Ежедневный прирост аудитории превышает 1 млн пользователей.

Основной конкурент соцсети — X, принадлежащая Илону Маску. Она обходит Threads по ежемесячно активной аудитории, однако за год число ее пользователей снизилось на четверть.

В компании рассчитывают, что сеть микроблогов Threads станет дополнением к экосистеме социальных платформ Meta. В будущем компания собирается монетизировать платфому.

Напомним, Threads можно скачать в более 100 стран, в том числе в США, Великобритании, Австралии, Канаде и Японии. В России сервис тоже доступен для скачивания в AppStore, однако функционирует лишь при включённом VPN. За первые два дня после запуска в приложении Threads зарегистрировалось 70 млн пользователей.