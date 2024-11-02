Сеть ресторанов TGI Fridays подала заявление о банкротстве

Американская сеть ресторанов TGI Fridays, владеющая и управляющая 39 заведениями, подала заявление о банкротстве. Все рестораны продолжают обслуживать клиентов в обычном режиме. Об этом сообщила пресс-служба TGI Fridays.

Компания рассчитывает использовать время, чтобы изучить альтернативные стратегии и обеспечить долгосрочную жизнеспособность бренда.

TGI Fridays насчитывает 56 франчайзи в 41 стране. Процесс банкротства не затронет заведения, работающие по франшизе в США и других странах. Они открыты и продолжают обслуживать клиентов в обычном режиме.

TGI Fridays оценила свои активы и обязательства в сумму от $100 млн до $500 млн. Причина проблем компании — ковид и структура капитала, пишет Bloomberg.

До подачи заявления на банкротство компания вела переговоры с кредиторами в поисках средств, которые помогли бы ей продолжить работу ресторанов.