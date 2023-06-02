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02.06.2023 в 13:35

Спрос на игровые приставки «Тетрис» в России вырос почти в два раза

В апреле рост продаж консолей отметили сразу несколько крупных маркетплейсов

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В апреле продажи консолей «Тетрис» в России увеличились почти в два раза. Об этом «Известиям» сообщили представители торговых площадок. Самыми популярными стали классические виды ретроприставок, такие как Brick Game.

«По данным «Яндекс Маркета», продажи «Тетрисов» в апреле выросли в два раза по сравнению с месяцем ранее», — отметили представители маркетплейса.

В Ozon с оценками согласились. «Интерес к ретроразвлечениям может быть связан с их доступной ценой. Кстати, по отзывам мы видим, что многие пользователи покупают «Тетрисы» не только себе, но и своим детям», — пояснили в компании.

В Wildberries считают, что такие консоли приобретают, чтобы «предаться ностальгии и вспомнить беззаботное детство». Представители маркетплейса отметили, что наибольшей популярностью у покупателей на Wildberries пользуется классическая консоль Brick Game в чёрном цвете с яркими жёлтыми кнопками.

Представители «Авито» уточнили изданию, что по сравнению с прошлым годом продажи «Тетриса» выросли на 36%.

По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, на рост интереса к «Тетрису» повлияло сразу несколько причин. В частности, выход в марте одноимённого фильма на стриминговом сервисе Apple TV+, который рассказывает историю советского программиста Алексея Пажитнова — автора и разработчика игры.

Кроме того, сейчас существует ряд сложностей с доступом к покупкам цифровых копий игр для консолей, смартфонов и компьютеров, в то время как на этой приставке ничего покупать не надо — сразу всё есть в одном гаджете, подчёркивает один из экспертов. Ещё одна причина — начало отпускного сезона: люди берут с собой игровые устройства в дорогу.

Игры Tetris игровые приставки
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