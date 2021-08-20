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20.08.2021 в 11:45

«Он задуман дружелюбным»: Илон Маск анонсировал выпуск человекоподобного робота Tesla Bot

Его прототип будет представлен в 2022 году

Tesla провела конференцию AI Day, на которой анонсировала новые проекты компании, запись трансляции доступна на официальном YouTube-канале. Глава компании Илон Маск заявил, что хочет, чтобы Tesla воспринималась как что-то «большее, чем компания по производству электромобилей».

Одним из представленных проектов стал человекоподобный робот Tesla Bot, прототип которого будет выпущен в 2022 году. Это один из неавтомобильных вариантов использования разработок компании в области нейросетей и суперкомпьютера Dojo. Маск отметил, что электромобили Tesla похожи на «полуразумных роботов на колесах», и «имеет смысл придать им гуманоидную форму».

Скриншот: YouTube-канал Tesla

По словам Маска, робот задуман «быть дружелюбным и перемещаться по миру, созданному людьми для людей». Tesla Bot сконструирован так, чтобы люди могли убежать от него или легко одолеть. Робот ростом около 173 см и весом около 57 кг сможет передвигаться со скоростью 8 км/ч и нести груз весом до 20 кг. Вместо лица у него будет экран.

Бизнесмен представляет, что в будущем робот сможет выполнять большую часть работы, которая сейчас занимает жизни многих людей. Это не только тяжелый труд, но и такие повседневные вещи, как покупка продуктов.

Своих роботов разрабатывают и другие автомобильные компании. Робот ASIMO от Honda был продемонстрирован еще в 2000 году, у Toyota и General Motors также есть свои роботы. Hyundai ранее выкупила 80% Boston Dynamics, которая разрабатывает роботов Spot и Atlas.

Tesla Илон Маск Роботы Искусственный интеллект
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