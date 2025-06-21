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21.06.2025 в 10:36

«Теремок» добавит в меню вино и алкогольные коктейли

Ключевая концепция сети останется прежней

Сеть ресторанов русской кухни «Теремок» может в ближайшее время начать продавать вино и слабоалкогольные коктейли. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на основателя компании Михаила Гончарова. Речь идет о пилотном запуске алкогольного меню в ряде точек сети.

По словам Гончарова, эксперимент затронет не все рестораны, а только те, где это логично с точки зрения локации, аудитории и вечернего формата. В первую очередь рассматриваются заведения с посадкой и длительным временем пребывания гостей.

«Наша идея — не в том, чтобы превратить “Теремок” в питейное заведение. Мы хотим добавить возможность выпить бокал вина или легкий коктейль, если человек пришел поужинать и отдохнуть», — пояснил он.

При этом Гончаров подчеркнул, что ключевая концепция сети останется прежней: основа меню — традиционные блюда русской кухни, такие как блины, супы, каши и домашние горячие блюда. Добавление алкоголя, по его словам, — это естественное расширение продуктовой линейки, продиктованное запросом части аудитории.

В компании не уточняют сроки запуска, однако подтверждают, что работа над проектом уже ведется, а тестирование первых точек может начаться в ближайшие месяцы.

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