Телеканал «Ю» собрал четыре награды на премии «МедиаБренд»

13 сентября на церемонии девятого ежегодного конкурса «МедиаБренд» в «СтартХабе» на «Красном Октябре» Телеканал «Ю» стал обладателем золота, двух серебряных наград и бронзы.

Съемочный ролик «Битва за тело» завоевал сразу две награды:

Золото в номинации «Лучший проморолик программы life-style»;

Серебро в номинации «Лучший проморолик развлекательной программы».

Серия роликов «Обратный отсчет до весны» завоевала серебро в номинации «Лучшая промокампания».

Трогательный ролик «Коробка храбрости» получил бронзу в номинации «Лучший социальный ролик».

В этом году в 45 номинациях девятой церемонии вручения премии в области маркетинга, продвижения и дизайна современных медиа «МедиаБренд» были вручены 153 награды — организаторы отметили высокое качество заявленных работ и сильную конкуренцию.