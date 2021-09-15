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15.09.2021 в 14:21

Телеканал «Ю» собрал четыре награды на премии «МедиаБренд»

Жюри отметило три ролика телеканала в четырех из 45 номинаций. Всего на конкурсе в этом году было вручено 153 награды

13 сентября на церемонии девятого ежегодного конкурса «МедиаБренд» в «СтартХабе» на «Красном Октябре» Телеканал «Ю» стал обладателем золота, двух серебряных наград и бронзы.

Съемочный ролик «Битва за тело» завоевал сразу две награды:

  • Золото в номинации «Лучший проморолик программы life-style»;
  • Серебро в номинации «Лучший проморолик развлекательной программы».
Игорь Волобуев, руководитель отдела эфирного продвижения телеканала «Ю»

Серия роликов «Обратный отсчет до весны» завоевала серебро в номинации «Лучшая промокампания».

Трогательный ролик «Коробка храбрости» получил бронзу в номинации «Лучший социальный ролик».

В этом году в 45 номинациях девятой церемонии вручения премии в области маркетинга, продвижения и дизайна современных медиа «МедиаБренд» были вручены 153 награды — организаторы отметили высокое качество заявленных работ и сильную конкуренцию.

На правах рекламы
Телеканал Ю медиабренд
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