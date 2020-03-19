Воспевая премьеры: канал «Ю» запустил мини-мюзиклы с мужским хором

Софья Швыркова, арт-директор канала «Ю»:

Мы подошли к промо весеннего сезона нестандартно: пригласили настоящий мужской хор спеть о премьерах «Ю». Для каждого из наших проектов мы написали запоминающиеся забавные песни и сняли мини-мюзиклы. Получилось очень свежо и заметно. Мы уверены, что обаятельные мужчины, поющие о весне и наших премьерах, удивят и порадуют наших зрительниц.