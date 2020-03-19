Воспевая премьеры: канал «Ю» запустил мини-мюзиклы с мужским хором

В марте телеканал «Ю» полностью обновил свое эфирное оформление. Теперь основную линейку программ в эфире анонсирует мужской хор. Помимо имиджевых весенних видео зрители увидят съемочные мини-мюзиклы, в которых раскрываются сюжеты свежих проектов канала.
Софья Швыркова, арт-директор канала «Ю»:
Мы подошли к промо весеннего сезона нестандартно: пригласили настоящий мужской хор спеть о премьерах «Ю». Для каждого из наших проектов мы написали запоминающиеся забавные песни и сняли мини-мюзиклы. Получилось очень свежо и заметно. Мы уверены, что обаятельные мужчины, поющие о весне и наших премьерах, удивят и порадуют наших зрительниц.
«Измены»
«Обмен домами»
«Обмен женами»
«Моя свекровь — монстр»
«Дорогая, я забил!»
«Весна на «Ю»