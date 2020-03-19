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18+
19.03.2020 в 14:00

Воспевая премьеры: канал «Ю» запустил мини-мюзиклы с мужским хором

«Давайте меняться жёнами на „Ю“!» и другие мелодии, которые поднимут вам настроение

В марте телеканал «Ю» полностью обновил свое эфирное оформление. Теперь основную линейку программ в эфире анонсирует мужской хор. Помимо имиджевых весенних видео зрители увидят съемочные мини-мюзиклы, в которых раскрываются сюжеты свежих проектов канала.

Софья Швыркова, арт-директор канала «Ю»:

Мы подошли к промо весеннего сезона нестандартно: пригласили настоящий мужской хор спеть о премьерах «Ю». Для каждого из наших проектов мы написали запоминающиеся забавные песни и сняли мини-мюзиклы. Получилось очень свежо и заметно. Мы уверены, что обаятельные мужчины, поющие о весне и наших премьерах, удивят и порадуют наших зрительниц.

«Измены»

«Обмен домами»

«Обмен женами»

«Моя свекровь — монстр»

«Дорогая, я забил!»

«Весна на «Ю»

На правах рекламы
Канал «Ю» Ю
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